Guardiola otkrio loše vijesti o Kovačiću i Gvardiolu: Dalić se hvata za glavu

Manchester City novu sezonu Premier lige počinje u subotu 16. kolovoza gostovanjem gostovanjem kod Wolverhamptona, a trener Građana Pep Guardiola u petak je govorio o stanju u ekipi i otkrio loše vijesti o hrvatskim reprezentativcima Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu.

Guardiola nije ulazio u detalje, već je samo potvrdio da Joško i Mateo zbog zdravstvenih problema neće konkurirati za tzaj susret.

"Kovačić nije spreman, Joško nije spreman", poručio je.

Gvardiol je krajem prošle sezone imao nekih fizičkih problema, a očito se nije oporavio preko ljeta te će morati pričekati s nastupom, a Kovačić se još uvijek oporavlja nakon operacije Ahilove tetive.

Ovo je jako loša vijest i za izbornika hrvatske reprezentacvije Zlatka Dalića jer Vatrene u rujnu očekuju utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i upitno je hoće li Kovačić i Gvardiol do tada biti u pravoj formi.

