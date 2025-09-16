VAŽAN DAN /

Srušili Dinamo pa saznali veliku vijest: U klub došao novi vlasnik s bogatim zaleđem

Srušili Dinamo pa saznali veliku vijest: U klub došao novi vlasnik s bogatim zaleđem
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Nenad Črnko time je završio svoju 15-godišnju vladavinu klubom

16.9.2025.
15:56
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Velike promjene u velikogoričkom prvoligašu. Samo dva dana nakon pobjede nad Dinamom na Maksimiru, Goričani su dobili novog vlasnika. 

"U utorak, 15. rujna 2025. godine, točno u 12 sati, HNK Gorica postala je sportsko dioničko društvo u stopostotnom vlasništvu Ilije Karamatića, dosadašnjeg izvršnog dopredsjednika kluba!", pišu Sportske novosti. Nenad Črnko time je završio svoju 15-godišnju vladavinu klubom. Karamatić je prvi puta u klub stigao prošle jeseni kada je uložio u klub i postao izvršni dopredsjednik.

U vlasništvu ima tvornicu Zvečevo

O Karamatiću se malo toga zna jer se ne pojavljuje u medijima. Poznato je da je povezan s ruskim milijarderom Denisom Štengelovom koji živi u Australiji. Karamatić je u za njega kupio požešku tvornicu čokolade Zvečevo preko svoje firme Flexway Adriatic

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

Karamatić i njegovi suradnici žele izgraditi multifunkcionalni kamp sa stadionom, pomoćnim terenima, dvorani i tako dalje. Črnko će ostati u klubu kao savjetnik i pomagati u tranzicijskom periodu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'

Hnk GoricaIlija KaramatićNenad črnkoHnlZvecevo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VAŽAN DAN /
Srušili Dinamo pa saznali veliku vijest: U klub došao novi vlasnik s bogatim zaleđem