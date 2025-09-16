Srušili Dinamo pa saznali veliku vijest: U klub došao novi vlasnik s bogatim zaleđem

Velike promjene u velikogoričkom prvoligašu. Samo dva dana nakon pobjede nad Dinamom na Maksimiru, Goričani su dobili novog vlasnika.

"U utorak, 15. rujna 2025. godine, točno u 12 sati, HNK Gorica postala je sportsko dioničko društvo u stopostotnom vlasništvu Ilije Karamatića, dosadašnjeg izvršnog dopredsjednika kluba!", pišu Sportske novosti. Nenad Črnko time je završio svoju 15-godišnju vladavinu klubom. Karamatić je prvi puta u klub stigao prošle jeseni kada je uložio u klub i postao izvršni dopredsjednik.

U vlasništvu ima tvornicu Zvečevo

O Karamatiću se malo toga zna jer se ne pojavljuje u medijima. Poznato je da je povezan s ruskim milijarderom Denisom Štengelovom koji živi u Australiji. Karamatić je u za njega kupio požešku tvornicu čokolade Zvečevo preko svoje firme Flexway Adriatic.

Karamatić i njegovi suradnici žele izgraditi multifunkcionalni kamp sa stadionom, pomoćnim terenima, dvorani i tako dalje. Črnko će ostati u klubu kao savjetnik i pomagati u tranzicijskom periodu.

