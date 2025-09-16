Nekad vodio prvu momčad Hajduka, sad maknut i s mjesta trenera juniora

Jure Ivanković više nije trener juniora Hajduka, piše Dalmatinski portal.

Nekadašnji trener A momčadi Hajduka koji je splitski klub vodio u sedam utakmica za vrijeme sezone 2023/24, od danas više nije ni trener juniorske momčadi.

Juniori Hajduka su u prvih pet kola ove sezone upisali dvije pobjede, protiv Šibenika u gostima čak 9-0 te doma protiv Gorice 5-0, odigrali su neriješeno protiv Samobora doma 1-1 i Rijeke vani 0-0 te izgubili od Sesveta u gostima 0-4.

Još nije poznato tko će Ivankovića naslijediti na klupi.

