KRIŽALJKA NA POLJUDU /

Nekad vodio prvu momčad Hajduka, sad maknut i s mjesta trenera juniora

Nekad vodio prvu momčad Hajduka, sad maknut i s mjesta trenera juniora
Foto: Milan Sabic/pixsell

Juniori Hajduka su u prvih pet kola ove sezone upisali dvije pobjede

16.9.2025.
16:35
SPORTSKI.NET
Milan Sabic/pixsell
Jure Ivanković više nije trener juniora Hajduka, piše Dalmatinski portal.

Nekadašnji trener A momčadi Hajduka koji je splitski klub vodio u sedam utakmica za vrijeme sezone 2023/24, od danas više nije ni trener juniorske momčadi. 

Juniori Hajduka su u prvih pet kola ove sezone upisali dvije pobjede, protiv Šibenika u gostima čak 9-0 te doma protiv Gorice 5-0, odigrali su neriješeno protiv Samobora doma 1-1 i Rijeke vani 0-0 te izgubili od Sesveta u gostima 0-4. 

Još nije poznato tko će Ivankovića naslijediti na klupi. 

Juniori HajdukaHajduk
