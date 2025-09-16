Prije samo dva dana izabran je u Skupštinu Dinama, a već je podnio ostavku: Evo u čemu je problem

Prije dva dana održani su prvi ikada poptuno demokratski izbori u povijesti Dinama. Pravo glasa imalo je 28 215 članova kluba, a glasalo ih je 7 512 i s 98.79 posto glasova izabralo jedinu kandidacijsku listu "Dinamovo proljeće" na čelu sa Zvonimirom Bobanom koja je tako preuzela upravljanje klubom.

Ipak, samo dva dana nakon izbora podnesena je i prva ostavka. Svoje mjesto u Skupštini kluba napustio je Matej Pavlić, jedan od petorice izabranih povjerenika.

Svoje odstupanje objašnjava kroz nemogućnost da potpiše svu potrebnu dokumentaciju zbog prekršaja koji je počinio prije dvije i pol godine. Sve je objavio na forumu Zona Dinamo, a njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Dragi moji Dinamovci!

Ovim putem želim se svima ispričati koji ste mi dali povjerenje svojim glasom na izborima ove subote i svim navijačima našeg Dinama. Nažalost današnjim danom morao sam podnijeti ostavku za koju sam isključivo ja kriv.

Kod predaje potrebne dokumentacije za kandidaturu ishodio sam sve potrebno, kao i da se ne vodi protiv mene nikakav kazneni postupak. Zatim sam potpisao izjavu a nisam uočio da mora kandidat biti tri godine bez prekršaja u sportu.

Danas sam tu izjavu opet dobio da potpišem i bolje čitajući uočio tu stavku. Nisam ništa htio potpisati kako ne bi narušio reputaciju našeg Dinama i izazvao bilo kakvu štetu našem klubu.

Nažalost imam prekršaj koji se dogodio prije dvije i pol godine, igralo se zadnje kolo na Maksimiru gdje smo u onoj turbulentnoj sezoni postali prvaci te u zanosu emocija i sreće ušao sam pa 'ajmo reći u teren, ali nisam do terena stigao jer su me tamo redari zadržali te sam predan policijskim službenicima.

Nema izgovara, kriv sam! Ali najviše mi je žao kaj sam iznevjerio svoju obitelj, Vas koji ste glasali za mene, a i cijelu našu plavu obitelj. Ovim putem ispričavam se svakome od Vas, ispričavam se našem Dinamu i svima koji vole Dinamo. Osjećam veliki sram jer sam iznevjerio i vas i sebe. Sa suzom u oko svakoga od Vas molim za oprost!" - napisao je.

