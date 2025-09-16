Boban službeno potvrđen za predsjednika Dinama: 'Ponosan sam na sve, ovo je povijesna skupština'

U utorak je održana prva Dinamova skupština nakon povijesnih, prvih demokratskih izbora u zagrebačkom klubu, a na kojoj je Zvonimir Boban službeno potvrđen kao novi klupski predsjednik.

Tri dana ranije 7512 članova glasovalo je na izborima za skupštinu, a jedina kandidacijska lista Dinamovo proljeće, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, skupila je gotovo 99 posto glasova, čime je od utorka preuzela upravljanje klubom.

„Čestitam svim skupštinarima na izboru u GNK Dinamo. Ovo je bio proces da dođemo do ovog momenta. Ponosan sam na sve, da budemo pravi u našem pravom klubu. Lijepo vas je imati sve na okupu. Ovo je povijesna skupština zbog milijun malih razloga“, izjavio je Zvonimir Boban koji je potom i jednoglasno izabran za novog predsjednika uz veliki pljesak.

Skupštinari su na identičan način glasali i potom aplauzom popratili usvojeni prijedlog da Velimir Zajec postane počasni predsjednik Dinama.

Također je izglasan novi Nadzorni odbor, a njegov je predsjednik Franjo Šušnjara, dok je za dopredsjednika izabran Mislav Ante Omazić.

