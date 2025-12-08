U Hrvatskoj se nikad nije bolje živjelo? Planulo: 'Djed je od te plaće kupio stan, a ja...'

Jednostavno pitanje postavljeno na popularnoj društvenoj mreži Reddit – "Živi li se u Hrvatskoj zaista nikada bolje?" – pokrenulo je lavinu komentara i otkrilo duboki društveni jaz. Dok službene statistike možda upućuju na gospodarski rast, stotine Hrvata podijelilo je osobne priče o financijskim poteškoćama, dovodeći u pitanje narativ o prosperitetu suočeni s niskim plaćama i vrtoglavo visokim troškovima života.

Raspravu je započeo korisnik "del5000" ukazujući na nesrazmjer između optimističnih poruka i stvarnosti na tržištu rada. Naglasio je kako većinu oglasa za posao čine radna mjesta u prodaji s plaćama od 900 do 1300 eura te podijelio primjere odgovornih poslova u bankarstvu i računovodstvu koji su plaćeni sličnim, niskim iznosima.

"Sve neki poslovi za minimalac plus provizija, a traže 5 godina iskustva i tri strana jezika. Tko to može prihvatiti?" nadovezao se jedan od komentatora. Srž frustracije leži u usporedbi s prošlošću: "Prije su ljudi išli u Njemačku i od te plaće zidali ogromne kuće... Znam primjere gdje bi ljudi od plaće kupili zemlju i napravili kuću u Splitu i predgrađu Splita, a danas imam dojam da je to gotovo nemoguće", napisao je korisnik, saževši osjećaj mnogih o smanjenim prilikama za mlađe generacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podijeljena mišljenja: Nostalgija protiv surove stvarnosti

Debata se brzo pretvorila u sukob generacijskih perspektiva. Jedan od najpopularnijih komentara, s više od 200 glasova, došao je od korisnika koji je usporedio svoju situaciju s djedovom. "Moj djed je bio soboslikar... jedini je radio, dvoje djece, i od svog rada je kupio stan od 70m2 u kvartu gdje je danas kvadrat 6k+. Ja si to ne mogu priuštiti, VSS, plaća iznad prosjeka." Međutim, ovaj nostalgični pogled naišao je na snažan protuargument koji je prikupio još više podrške.

Drugi korisnik nabrojao je bezbroj modernih troškova koje njihovi djedovi i bake nisu imali, od interneta i mobitela do jednokratnih pelena i kasko osiguranja, zaključivši kako je život bio drugačiji, ali "daleko od toga da se živjelo dobro". Slično je srušena i romantizirana slika "gastarbajtera" koji su gradili kuće; korisnici čije su obitelji to proživjele opisali su to kao život ekstremnog odricanja, dijeljenja malenih stanova s brojnim sunarodnjacima, gdje je limenka piva bila luksuz. "Nije to bila neka sreća, ali je bio pošten, težak fizički rad od kojeg se moglo nešto stvoriti. Danas radiš u nekom uredu za siću, izgaraš od stresa i ne možeš ni garsonijeru unajmiti, a kamoli graditi kuću", složio se jedan od komentatora.

Najviše glasova u cijeloj raspravi, njih više od 500, prikupio je komentar koji nudi cinično, ali široko prihvaćeno objašnjenje uspjeha u modernoj Hrvatskoj. "Surova realnost je ta da ti kvaliteta života jako puno ovisi o roditeljima i šta su ti oni mogli priuštit... Većinu ljudi kojih znam da im je 'dobro' dolaze iz relativno urednih obitelji... Dobri poslovi se ne oglašavaju za 90% ljudi." Ovaj osjećaj da je uspjeh predodređen nasljedstvom i vezama, a ne zaslugama, snažno je odjeknuo među zajednicom. "Točno to. Najbolji poslovi idu preko veze, a natječaji su samo farsa. Ako nemaš 'striku', nemaš ni priliku", dodao je drugi korisnik. To ukazuje na duboko uvjerenje da je za mnoge put do sigurnog života blokiran bez značajne početne prednosti, posebice kada je riječ o rješavanju ključnog stambenog pitanja.

Cijene nekretnina kao simbol problema

Frustracija koju je izrazio autor objave, pogotovo po pitanju stambene situacije u Splitu, snažno je potkrijepljena službenim podacima. Dok se prosječna neto plaća u Hrvatskoj 2025. godine kretala oko 1.450 eura (s medijalnom od svega 1.236 eura), cijene nekretnina su eksplodirale.

U Splitu je prosječna tražena cijena kvadrata krajem 2025. dosegnula nevjerojatnih 5.315 eura, čineći san o gradnji kuće s prosječnom plaćom gotovo nemogućom misijom. "Gledam cijene u Splitu i plače mi se. Moji su na plaći radnika u škveru kupili stan, a ja s faksom i dobrim poslom mogu sanjati o tome da me banka uopće ozbiljno shvati za kredit", požalio se jedan od sudionika rasprave.

Ovaj ekonomski pritisak dodatno je pojačan ustrajnom inflacijom, koja je u studenom 2025. iznosila 3,8 %, što je jedna od najviših stopa u europodručju. Mnogi sudionici u raspravi, poput autora objave, osjećaju da im se kupovna moć značajno smanjila, što je sentiment često povezan s prelaskom na euro i rastom cijena osnovnih potrepština.

Slika dvije Hrvatske

Sveobuhvatna Reddit rasprava oslikava dvije Hrvatske. Jedna se odražava u pozitivnim makroekonomskim pokazateljima poput rasta BDP-a i niske nezaposlenosti. Druga je proživljeno iskustvo građana koji se bore s krizom troškova života, gdje plaće ne uspijevaju pratiti cijene stanovanja i osnovnih potrepština. Debata na kraju pokazuje da za mnoge pitanje nije je li život statistički "bolji" nego u poslijeratnim ili recesijskim godinama, već nudi li današnji sustav pravednu priliku za stabilan i prosperitetan život onima koji nisu imali početnu prednost.

POGLEDAJTE VIDEO Svaki treći Hrvat sanja posao u državnoj firmi, stručnjak: 'Plaća je motivator za siromašne'