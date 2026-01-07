Hrvatska trendseterica otkrila sve o svom modnom stilu: 'Što sam starija, više biram udobnost'

S više od 37 tisuća pratitelja na Instagramu, influencerica Anđela Kulaš (27) poznatija kao @andelica7, etablirala se kao jedno od prepoznatljivijih imena modne scene na društvenim mrežama. Njezin stil, koji sama opisuje kao casual chic, odiše elegancijom bez pretencioznosti – spoj klasičnih komada i suvremenih modnih trendova u kombinacijama koje su i nosive i inspirativne. U intervjuu za Net.hr, Anđela otkriva gdje pronalazi inspiraciju za svoje outfite, kako balansira između trendova i autentičnog izraza, zašto joj je udobnost važnija od savršenog izgleda i koji modni "hit iz prošlosti" bi najradije zaboravila.

Gdje najčešće pronalazite inspiraciju za svoje modne kombinacije?

Moram priznati da mi najveća inspiracija dođe kad vidim odjeću - čim ugledam novu kolekciju u Zari ili otvorim svoj ormar, pronađem inspiraciju što bih mogla iskombinirati. Naravno, ima i onih dana kada inspiraciju ne pronalazim tako lako, pa tada zavirim na društvene mreže koje su nepresušan izvor modnih ideja.

Kako biste opisali svoj stil odijevanja?

Rekla bih da je moj stil casual chic - ležeran, ali uvijek s dozom sofisticiranosti. Volim izgledati sređeno bez puno truda, volim spajati klasične komade poput blejzera s opuštenim trapericama ili zanimljivim modnim detaljima. U odijevanju mi je važno da se osjećam samouvjereno i udobno.

Kakav je vaš stav prema fast fashion industriji? Podržavate li takav način kupovine?

Sve sam svjesnija utjecaja koji fast fashion ima na okoliš, ali i činjenice da svakom kupnjom u takvim trgovinama podržavam taj sustav. Iako se možda ne čini na prvi pogled, zapravo sve promišljenije biram komade – kupujem samo one koje mogu nositi na mnogo različitih načina i koji će trajati duže od jedne sezone. Prodajom se još nisam bavila, ali odjeću koju više ne nosim uvijek poklanjam nekome kome će dobro doći.

Često li kupujete u second hand ili vintage trgovinama?

Moram priznati da zasad imam samo jedan second hand ulov – genijalnu krznenu bundu – i to je bio stvarno pun pogodak!

Kako pristupate smišljanju outfita kada putujete?

Ako putujem avionom, tada planiram sve outfite po danima – volim biti organizirana do najsitnijeg detalja. No, ako idem autom, onda volim ponijeti više stvari i prepustiti se trenutku, odijenem ono u čemu se tog dana najbolje osjećam.

Kada birate odjeću, što vam je važnije – da bude udobna ili da izgleda savršeno?

Da bude udobna - apsolutno. Što sam starija, to sve više biram udobnost prije izgleda jer samo onaj outfit u kojem se tako osjećam može izgledati savršeno.

Koji su vam modni favoriti za ovu jesen? Što bi svaka žena trebala imati u svom ormaru?

Kao i svake jeseni, tu su klasici – dobra kožna jakna, baloner, kaubojske čizme i kvalitetne traperice, koje su moj apsolutni favorit kroz cijelu godinu. Ove sezone posebno volim komade od brušene kože – bilo da je riječ o jakni, košulji, čizmama, torbi ili baloneru. I da, čipkasti detalji su veliki trend koji mi se jako sviđa jer svakom outfitu daje posebnu dozu ženstvenosti.

Kako balansirate između trendova i vlastitog stila?

Svaki trend prilagodim svom stilu – i to samo ako mi se zaista sviđa. Nikad neću slijepo pratiti trend koji mi nije „moj“, poput bermuda, primjerice. Volim kad trend postane moj način izražavanja, a ne nešto što me definira.

Koji je vaš “go-to” outfit kad nemate previše vremena za razmišljanje?

Traperice, basic majica, blejzer i tenisice – ili kaubojske čizme, ovisno o raspoloženju. To je kombinacija u kojoj se uvijek osjećam „svoje“ i idealna je za sve prilike, bilo da idem na posao ili kavu.

Imate li neki modni hit ili promašaj iz prošlosti koji vam je ostao u sjećanju?

Bilo je puno i pogodaka i promašaja! Ali nikad neću zaboraviti one velike lakirane pismo torbice koje smo svi, nažalost, morali imati – to je definitivno komad koji bih rado ostavila u prošlosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže li nam zaista ledena zima kakva je nekoć bila? Evo što kaže ugledni klimatolog