ANĐELA KULAŠ /

Hrvatska trendseterica otkrila sve o svom modnom stilu: 'Što sam starija, više biram udobnost'

Hrvatska trendseterica otkrila sve o svom modnom stilu: 'Što sam starija, više biram udobnost'
Foto: Instagram

'Sve sam svjesnija utjecaja fast fashiona na okoliš, ali i činjenice da svakom kupnjom u trgovinama podržavam taj sustav'

7.1.2026.
21:17
Lea Obelić
Instagram
S više od 37 tisuća pratitelja na Instagramu, influencerica Anđela Kulaš (27) poznatija kao @andelica7, etablirala se kao jedno od prepoznatljivijih imena modne scene na društvenim mrežama. Njezin stil, koji sama opisuje kao casual chic, odiše elegancijom bez pretencioznosti – spoj klasičnih komada i suvremenih modnih trendova u kombinacijama koje su i nosive i inspirativne. U intervjuu za Net.hr, Anđela otkriva gdje pronalazi inspiraciju za svoje outfite, kako balansira između trendova i autentičnog izraza, zašto joj je udobnost važnija od savršenog izgleda i koji modni "hit iz prošlosti" bi najradije zaboravila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

Gdje najčešće pronalazite inspiraciju za svoje modne kombinacije?

Moram priznati da mi najveća inspiracija dođe kad vidim odjeću - čim ugledam novu kolekciju u Zari ili otvorim svoj ormar, pronađem inspiraciju što bih mogla iskombinirati. Naravno, ima i onih dana kada inspiraciju ne pronalazim tako lako, pa tada zavirim na društvene mreže koje su nepresušan izvor modnih ideja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

Kako biste opisali svoj stil odijevanja?

Rekla bih da je moj stil casual chic - ležeran, ali uvijek s dozom sofisticiranosti. Volim izgledati sređeno bez puno truda, volim spajati klasične komade poput blejzera s opuštenim trapericama ili zanimljivim modnim detaljima. U odijevanju mi je važno da se osjećam samouvjereno i udobno.

Kakav je vaš stav prema fast fashion industriji? Podržavate li takav način kupovine?

Sve sam svjesnija utjecaja koji fast fashion ima na okoliš, ali i činjenice da svakom kupnjom u takvim trgovinama podržavam taj sustav. Iako se možda ne čini na prvi pogled, zapravo sve promišljenije biram komade – kupujem samo one koje mogu nositi na mnogo različitih načina i koji će trajati duže od jedne sezone. Prodajom se još nisam bavila, ali odjeću koju više ne nosim uvijek poklanjam nekome kome će dobro doći.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

Često li kupujete u second hand ili vintage trgovinama?

Moram priznati da zasad imam samo jedan second hand ulov – genijalnu krznenu bundu – i to je bio stvarno pun pogodak!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

Kako pristupate smišljanju outfita kada putujete?

Ako putujem avionom, tada planiram sve outfite po danima – volim biti organizirana do najsitnijeg detalja. No, ako idem autom, onda volim ponijeti više stvari i prepustiti se trenutku, odijenem ono u čemu se tog dana najbolje osjećam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

 

Kada birate odjeću, što vam je važnije – da bude udobna ili da izgleda savršeno?

Da bude udobna - apsolutno. Što sam starija, to sve više biram udobnost prije izgleda jer samo onaj outfit u kojem se tako osjećam može izgledati savršeno.

 

Koji su vam modni favoriti za ovu jesen? Što bi svaka žena trebala imati u svom ormaru?

Kao i svake jeseni, tu su klasici – dobra kožna jakna, baloner, kaubojske čizme i kvalitetne traperice, koje su moj apsolutni favorit kroz cijelu godinu. Ove sezone posebno volim komade od brušene kože – bilo da je riječ o jakni, košulji, čizmama, torbi ili baloneru. I da, čipkasti detalji su veliki trend koji mi se jako sviđa jer svakom outfitu daje posebnu dozu ženstvenosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

 

Kako balansirate između trendova i vlastitog stila?

Svaki trend prilagodim svom stilu – i to samo ako mi se zaista sviđa. Nikad neću slijepo pratiti trend koji mi nije „moj“, poput bermuda, primjerice. Volim kad trend postane moj način izražavanja, a ne nešto što me definira.

 

Koji je vaš “go-to” outfit kad nemate previše vremena za razmišljanje?

Traperice, basic majica, blejzer i tenisice – ili kaubojske čizme, ovisno o raspoloženju. To je kombinacija u kojoj se uvijek osjećam „svoje“ i idealna je za sve prilike, bilo da idem na posao ili kavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anđela Kulaš (@andelica7)

 

Imate li neki modni hit ili promašaj iz prošlosti koji vam je ostao u sjećanju?

Bilo je puno i pogodaka i promašaja!  Ali nikad neću zaboraviti one velike lakirane pismo torbice koje smo svi, nažalost, morali imati – to je definitivno komad koji bih rado ostavila u prošlosti.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže li nam zaista ledena zima kakva je nekoć bila? Evo što kaže ugledni klimatolog

Anđela KulašModaTrendovi
