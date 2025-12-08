FREEMAIL
ZAHLADILO U MADRIDU /

Florentino Pérez donio odluku o Xabiju Alonsu: Evo što će biti s trenerom Real Madrida

Florentino Pérez donio odluku o Xabiju Alonsu: Evo što će biti s trenerom Real Madrida
Foto: Oscar Manuel Sanchez/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

U pozadini već kruže imena mogućih nasljednika: Zidane, Solari, pa i Arbeloa. U inozemnim medijima spominju se Klopp i Löw

8.12.2025.
8:32
Sportski.net
Oscar Manuel Sanchez/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Poraz Real Madrida od Celte Vigo ponovno je otvorio pitanje koje trese Bernabéu: je li posao Xabija Alonsa ugrožen? Sumnje nisu zavladale samo među navijačima dio uprave također preispituje smjer projekta s mladim trenerom.

Ipak, unatoč velikom nezadovoljstvu i teškom rasporedu, jer već u srijedu slijedi ključna utakmica Lige prvaka protiv Manchester Cityja, smjena nije izgledna. Prema pisanju Defensa Centrala, Florentino Pérez i dalje potpuno vjeruje Alonsu. Predsjednik smatra da je pravi čovjek za ovu momčad i ne planira potezati drastične odluke, osim u slučaju potpunog raspada rezultata.

 

Nakon pobjede u El Clásicu 26. listopada, Real je imao pet bodova prednosti nad Barcelonom. Danas je situacija dramatično drugačija. Remiji protiv Rayo Vallecana, Elchea i Girone te poraz od Celte doveli su do gubitka čak devet bodova u samo nekoliko tjedana – i rasplamsali priče o krizi.

Ako ne Alonso, tko?

U pozadini već kruže imena mogućih nasljednika: Zidane, Solari, pa i Arbeloa. U inozemnim medijima spominju se Klopp i Löw. No nijedno rješenje nije idealno, što dodatno otežava Pérezu eventualnu odluku. Realova igra sve češće izgleda mlako, a pobjeda nad Athleticom na San Mamésu čini se kao kratkotrajna iluzija.

U srijedu stiže Manchester City, utakmica koja bi mogla odrediti ton nastavka sezone. Madrid ulazi u nju uzdrman, opterećen i bez prava na još jedan kiks.

Real MadridFlorentino PerezXabi Alonso
najčitanije
