FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBAR TEK /

Ušuljala se u skladište restorana i snimila neizrecive grozote, sve to ide gostima na stol

Ušuljala se u skladište restorana i snimila neizrecive grozote, sve to ide gostima na stol
×
Foto: Screenshot

Elijah je zatekla razbacanu hranu bez ikakvih poklopaca u prljavoj prostori, odnosno uvjete zbog kojih su mnogi pozvali inspekciju da hitno navrati

8.12.2025.
8:45
Webcafe.hr
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dama imena Elijah objavila je tijekom vikenda snimku koja je privukla golemu pažnju na TikToku jer je posvjedočila da pojedini ugostiteljski objekti uopće ne mare za osnove higijene.

Osupnutu je ženu zaintrigirao neugodan miris iz njezina tanjura, što ju je ponukalo da se ušulja u skladište jednog meksičkoga restorana u američkom gradiću Puyallupu i iz prve ruke otkrije što se tamo odvija. 

Ono što je snimila u skladištu diglo je želudac milijunima korisnika društvenih mreža jer je Elijah zatekla razbacanu hranu bez ikakvih poklopaca u prljavoj prostori, odnosno uvjete zbog kojih su mnogi pozvali inspekciju da hitno navrati u taj restoran.

"Usto što bi hrana trebala biti pokrivena, opazio sam još nekoliko prekršaja: trebala bi biti označena, u prostoriji bi se trebala provjeravati temperatura (u što sumnjam), pribor ne bi smio stajati u posudama ili tavama, zidove i podove bi redovito trebalo dezinficirati, a siguran sam i u to da zaposlenici ne nose rukavice mrežice za kosu sudeći po stanju skladištenja. 

Zastrašujuće je i to što vjerojatno 20-25% restorana tako posluje, a ljudi to jednostavno ne znaju", napisao je u komentarima jedan od korisnika Reddita, čije su riječi zabrinule, ali i dobile potvrdu od ostalih članova te društvene mreže.

"A i te inspekcije su uglavnom šala, i to govorim kao netko tko je godinama radio u kuhinjama. U 90% slučajeva znate kada doći, pa ćete se stići pripremiti. Velika je razlika između stanja kuhinje inače i uoči ulaska inspektora", nadovezao se jedan korisnik u nastavku.

Je li doista situacija u SAD-u tako strašna, ne možemo potvrditi, ali da je video izazvao sablazan, u to nema sumnje.

@mommy2real Fiesta taqueria & tequila bar ##puyallupwashington ♬ original sound - Elijah
KuhinjaRestoraniUgostiteljstvoHigijenaInspekcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBAR TEK /
Ušuljala se u skladište restorana i snimila neizrecive grozote, sve to ide gostima na stol