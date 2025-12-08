Ušuljala se u skladište restorana i snimila neizrecive grozote, sve to ide gostima na stol

Dama imena Elijah objavila je tijekom vikenda snimku koja je privukla golemu pažnju na TikToku jer je posvjedočila da pojedini ugostiteljski objekti uopće ne mare za osnove higijene.

Osupnutu je ženu zaintrigirao neugodan miris iz njezina tanjura, što ju je ponukalo da se ušulja u skladište jednog meksičkoga restorana u američkom gradiću Puyallupu i iz prve ruke otkrije što se tamo odvija.

Ono što je snimila u skladištu diglo je želudac milijunima korisnika društvenih mreža jer je Elijah zatekla razbacanu hranu bez ikakvih poklopaca u prljavoj prostori, odnosno uvjete zbog kojih su mnogi pozvali inspekciju da hitno navrati u taj restoran.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Usto što bi hrana trebala biti pokrivena, opazio sam još nekoliko prekršaja: trebala bi biti označena, u prostoriji bi se trebala provjeravati temperatura (u što sumnjam), pribor ne bi smio stajati u posudama ili tavama, zidove i podove bi redovito trebalo dezinficirati, a siguran sam i u to da zaposlenici ne nose rukavice mrežice za kosu sudeći po stanju skladištenja.

Zastrašujuće je i to što vjerojatno 20-25% restorana tako posluje, a ljudi to jednostavno ne znaju", napisao je u komentarima jedan od korisnika Reddita, čije su riječi zabrinule, ali i dobile potvrdu od ostalih članova te društvene mreže.

"A i te inspekcije su uglavnom šala, i to govorim kao netko tko je godinama radio u kuhinjama. U 90% slučajeva znate kada doći, pa ćete se stići pripremiti. Velika je razlika između stanja kuhinje inače i uoči ulaska inspektora", nadovezao se jedan korisnik u nastavku.

Je li doista situacija u SAD-u tako strašna, ne možemo potvrditi, ali da je video izazvao sablazan, u to nema sumnje.