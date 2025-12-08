Simone Biles otvoreno o povećanju grudi: 'Sve dok voliš sebe, to je jedino važno'

Olimpijska gimnastičarka, Simone Biles (28) nedavno je na TikToku otvoreno progovorila o povećanju grudi, podijelivši video s fotografijama prije i poslije zahvata.

U studenom je u ekskluzivnom razgovoru za PEOPLE iskreno govorila o svojoj odluci da se podvrgne estetskoj operaciji te zašto joj je važno da o tome govori javno. “To je jednostavno dio mene i mislim da sam oduvijek nastojala biti otvorena, iskrena i bliska ljudima,” rekla je, objašnjavajući što ju je potaknulo na zahvate i zašto smatra da se nitko ne bi trebao sramiti svojih izbora.

Tema se dodatno rasplamsala nakon što je na TikToku otkrila da je dosad imala tri estetska zahvata te pozvala pratitelje da pogode koje. Naglasila je, međutim, da se dva od tri gotovo i ne primjećuju.

Iako je oko povećanja grudi na društvenim mrežama bila suzdržanija, o donjoj blefaroplastici - zahvatu kojim se uklanjaju podočnjaci i višak kože s kapaka - te operaciji ušne resice govorila je potpuno otvoreno. “Vidjeti me kako osvajam medalje na Olimpijskim igrama, to nije nešto s čime se ljudi mogu poistovjetiti,” rekla je. “Ali ono što jest povezivo su naše nesigurnosti, naši osjećaji, razgovori koje vodimo i iskustva kroz koja prolazimo, osobito kada ih dijelimo iskreno.”

“Zato sam i odlučila to podijeliti,” zaključila je.

Biles je naglasila i da njezina odluka o povećanju grudi nije proizašla iz nezadovoljstva izgledom.

“Da, jasno se vidi da su grudi veće,” rekla je. “Ali iznad svega, radi se o tome da se osjećaš dobro u vlastitoj koži i voliš sebe - o tome sam uvijek govorila.”

Mlađim je generacijama poslala i poruku o samoprihvaćanju: “Sve dok voliš sebe, to je jedino što je doista važno.”

Nedugo nakon intervjua objavila je i detaljan TikTok o zahvatu, otkrivajući sve - od veličine implantata, preko “teškog” oporavka, do prvog šoka kada je vidjela rezultat. Rekla je da ima 310cc visokoprofilne, ekstra ispunjene silikonske implantate postavljene ispod mišića, što joj je, smatra, pružilo “najprirodniji izgled”.

Koliko je Simone Biles visoka?

“Visoka sam 142 cm, imam 48 kilograma i jako široka ramena, to je doslovno najistaknutiji dio mog tijela,” objasnila je.

Priznala je da ju je i trenutna veličina implantata u početku iznenadila.

“Bile su mi doslovno do vrata,” prisjetila se. “Paničarila sam i rekla doktoru da ih makne, da moraju biti manje, jer su mi u početku izgledale kao izvanzemaljci. Ali sada su savršene.”

