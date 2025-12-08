Je li Ukrajina na pragu primirja ili Europu tek čeka veliki rat? 'Odustali su od diplomacije'

Dok američki predsjednik Donald Trump otvoreno sumnja hoće li Volodimir Zelenski prihvatiti novi američki mirovni prijedlog, a Rusija pozdravlja novu sigurnosnu strategiju SAD-a kao usklađenu s interesima Moskve, diplomatska igra oko Ukrajine ulazi u možda najosjetljiviju fazu dosad.

Uoči ključnog sastanka europskih čelnika u Londonu i sve izraženijih podjela između Washingtona, Kijeva i Bruxellesa, o stvarnim odnosima snaga, ulozi Europe i opasnom odustajanju od diplomacije za net.hr govori Božo Kovačević, bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji.

'Začuđujuće - Trump je dosljedan prema EU'

O odnosu SAD-a prema Ukrajini i EU koji se u posljednje vrijeme čini kao da su u fazi zahlađenja, kaže: "Ja ne mislim da se odnos SAD-a prema tim stranama mijenja. On je uspostavljen dolaskom predsjednika Trumpa na vlast i on je u tom pogledu dosljedan. Začuđujuće, jer je u mnogočemu nedosljedan."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bi se u ponedjeljak trebao sastati s europskim čelnicima u Londonu, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kako bi pregledali trenutačni status mirovnog plana. Kovačević kaže da se od sastanka može očekivati uvjeravanje europskih lidera da predsjednik Zelenski ne treba prihvatiti ono što mu predsjednik Trump predlaže.

"Ali Europa, nažalost, nije u stanju biti autonomni subjekt međunarodnih odnosa. Bilo koje jamstvo koje bi Europa dala Ukrajini ne može se ispuniti bez sudjelovanja SAD-a. Mislim da bi za Europu bilo puno produktivnije da pokušava u izravnim kontaktima s Rusijom pronaći zadovoljavajuća diplomatska rješenja, a ne trošiti energiju u bezuspješnim pokušajima da Trumpa nagovori da promijeni svoju politiku", smatra Kovačević.

Europa bez diplomacije

I dok EU već duže vrijeme nema ni u tragovima kontakte s Rusijom, odnosi Kremlja i Washingtona vrlo su intenzivni, posljednjih dana vidi se da i zatopljavaju. Tako je Kremlj pohvalio novu strategiju američke nacionalne sigurnosti u kojoj se Rusija više ne navodi kao "izravna prijetnja", a i sam glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov za ovaj dokument Bijele kuće rekao je da je to "pozitivan iskorak".

Naš sugovornik kaže da je točno da EU nema izravnih kontakata i ne vidi to kao dobru stvar.

"Diplomatski odnosi nisu prekinuti u tom smislu da su povučeni ambasadori. Ali nikakvih diplomatskih inicijativa europske strane nema. Nema nikakve dvojbe da je Rusija napravila agresiju protiv Ukrajine, da je prekršila Povelju Ujedinjenih naroda, da su ruske snage napravile brojne zločine u Ukrajini. Mnoge države diljem svijeta su radile iste stvari, pa s njima nisu automatski prekinuti svi kontakti, niti se odustalo od pokušaja pronalaska rješenja diplomatskim putem. A Europska unija, u vezi s ratom koji ozbiljno ugrožava njezinu nacionalnu sigurnost, odbija poduzimati odgovarajuće diplomatske pokušaje i na riječima, barem kao da je spremna samo za rat. A u stvarnosti znamo da nije spremna za rat", upozorava naš sugovornik.

Po njemu, Europska Unija bi trebala davati različite prijedloge (rješenja op.a), osposobiti se da se čuje suprotna strana i, ako se ne slažemo s njom, barem razumjeti razloge za njezine poteze i pokušati pronaći rješenja.

"Europska unija je, nažalost, u pogledu Rusije odustala od diplomacije. Diplomacija je sredstvo kojim se postižu ciljevi koji se inače postižu ratom. A Europska unija, koja nije ratno sposobna postići ništa, kao da se odrekla diplomacije i inzistira na tome da samo rat može biti rješenje", govori.

Nastavlja da se treba sjetiti kraja Hladnog rata i globalne konfrontacija kapitalizma - na čelu s Amerikom - i komunizma - na čelu sa Sovjetskim Savezom. "Na koncu je dobila diplomatsko rješenje, a nije Zapad u tom ratu pobijedio vojnom silom. Zašto bi se odustalo od mogućnosti da se na taj način postižu rezultati?", pita Kovačević.

'Ako se pripremamo za rat, a nema diplomacije - rat je najizgledniji'

Govoreći o ratu i mogućnosti širenja sukoba europskim kontinentom, jako je zazvonila i vijest da se Poljska ozbiljno priprema na rat - obučava civile kako se ponašati u slučaju sukoba. Njemačka se snažno naoružava (uostalom, kao i većima drugih članica EU-a). Na pitanje postoji li stvarni strah i je li to priprema za mogući veći rat, Kovačević kaže: "Ako se svi pripremaju za rat i ako ne govore ni o čemu drugom nego o ratu, onda je najizgledniji ishod svega toga rat. Ali jedno je jačati vlastitu vojsku, pripremati se za obranu — to je sve potrebno činiti i onda kada ne postoji izravna ratna opasnost, a u okolnostima postojanja izravne ratne opasnosti sasvim je razumljivo jačati obrambene sposobnosti - ali nije razumljivo i nije prihvatljivo u potpunosti odustati od pokušaja da se diplomatskim putem pokuša spriječiti rat", zaključuje bivši diplomat.

Zelenski ostaje do potpisivanja sporazuma

Opterećen aferama, Zelenskom je poljuljanja njegova vlastita pozicija u Ukrajini, govori se čak i o odstupanju s čelnog mjesta u Ukrajini. Kovačević smatra da to ipak nije izgledno u sadašnjim odnosima stvari.

"Sve do potpisivanja nekog sporazuma, bilo o prekidu vatre, bilo o mirovnom sporazumu, on će vjerojatno biti na vlasti. I Europa i Amerika slažu se da nakon potpisivanja sporazuma u najkraćem mogućem roku trebaju biti održani izbori. Trenutačno je teško donositi neke prognoze, ali s obzirom na ove brojne korupcijske afere koje su razotkrili zapadni mediji i zapadne službe kako bi oslabili njegovu poziciju i primorali ga da prihvati mirovni sporazum, možemo pretpostaviti da bi on mogao izgubiti predsjedničke izbore ako se uopće kandidira. On sam je u nekoliko navrata rekao da se, ako ostvari zadovoljavajući sporazum o Ukrajini, više neće kandidirati", napominje naš sugovornik.

