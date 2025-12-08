Šok za šokom! Čak četvorici farmera stižu nove kandidatkinje: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem'

Nastavljaju se uzbuđenja na farmama u 'Ljubav je na selu', a farmeri za svoje dame pripremaju dan prepun aktivnosti. Željko želi vidjeti kako će se njegove dame okušati u prodaji pa ih vodi na Hrelić, no sve će pokvariti neočekivana situacija.

Foto: Rtl

U Dalju kod Dejana rasprave i trzavice i dalje su na svakom koraku. No jedna će se djevojka ipak odvažiti i upitati ga vidi li ih skupa u budućnosti. Povučeni Robert se uz Rivu i Ankicu sve više otvara, a njihov natjecateljski duh i međusobna podbadanja ne prestaju.

„Kad se udam za tebe, bit ću ovdje najbolja seljančica“, poručit će mu jedna od njih.

Mladi Tomislav i njegove tri dame nastavljaju se zabavljati, a Nina i Viktorija posebno se bore za njegovu naklonost. Tko je u prednosti?

Josipa u Bilicama, ali i Josipa u Suzi čeka izbacivanje. Oba će farmera poručiti kako im je jako teško prozvati bilo koga, no presudit će nedostatak kemije.

No kako bi se napetost digla na posve novu razinu, Anita Martinović farmerima sprema velika iznenađenja – čak četvorici stižu nove djevojke!

„Došla sam s jednim razlogom... Kad nešto želim, ja to i uzmem“, poručit će samouvjereno jedna pridošlica.

Kako će izgledati susreti i tko će biti najzadovoljniji, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja a televiziji na platformi Voyo.

