Od prosidbe do odlaska s imanja: Farmeri više ne skrivaju osjećaje, a dame ljubomoru!

Robert i dalje pokušava ugasiti požar ljubomore, ali razgovor sa Suzanom završit će neočekivanim obratom. Dan će, pak, završiti romantičnom vožnjom koja će jedne itekako smiriti, a drugima dati novu nadu.

U Dalju, Dejan misli da bi veseli tulum uz obitelj i prijatelje mogao opustiti atmosferu na imanju. Jedna djevojka njegove najmilije posebno će osvojiti, spominjat će se čak i prosidba, ali jutro nakon fešte donosi hladan tuš i negiranje poljubaca.

Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

U Drežnik Gradu radna akcija otkriva puno više od toga tko je najspretniji. Tomislav svoje osjećaje više ne skriva, a pritom ne bira ni riječi pa će ono što izgovori rastužiti jednu njegovu djevojku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve će kulminirati novim odlaskom

„U tom momentu se nisam vidjela ni blizu njega ni nje!“ poručit će pomalo razočarano, priznavši da razmišlja čak i o napuštanju showa.

Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

Na jugu Hrvatske Dottie će prepričavati Jelici sve o poljupcu s Josipom, a u isto vrijeme Slađana će farmeru priznati da se osjeća odbačeno i napokon mu otvoriti srce.

Ipak, sve će kulminirati novim odlaskom kandidatkinje s jednog od imanja...

Tko je povrijeđen toliko da je odustajanje jedino rješenje? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.