Možda nismo osvojili euro, ali smo jednim spektakularnim potezom oduševili čitavu Europu

Nakon nagrade Mariju Šoštariću za najbolje desno krilo netom završenog europskog prvenstva, još jedan igrač je dobio veliku počast.
Naime, pogodaka Tina Lučina izabran je za najbolji pogodak cijelog prvenstva. Lučin se tako smjestio iznad Johannesa Golle, Martima Coste, EllidiVidarssona i Johana Hansena, te uzeo zaslužen nagradu. Lučin je pobjedonosni pogodak postigao u utakmici protiv Islanda, a pet najboljih pogodaka na europskom prvenstvu pogledajte ispod: