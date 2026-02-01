Posljednji je dan Europskog prvenstva u rukometu. Ostalo je doznati kako će biti podijeljene medalje. Za broncu se bore Island i Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka.

EHF je uoči posljednje dvije utakmice objavio najbolju momčad prvenstva. U sedmorci prvenstva samo je jedan hrvatski reprezentativac. To je Mario Šoštarić na desnom krilu. Mario je zabio 28 golova iz 34 pokušaja na prvenstvu. Na lijevom krilu je Norvežanin August Pedersen, lijevi bek je Simon Pytlick, centralno je Gisli Kristjansson, desni vanjski je Francisco Costa.

𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟-𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 🌟

LW: August Pedersen 🇳🇴

LB: Simon Pytlick 🇩🇰

CB: Gísli Kristjánsson 🇮🇸

RB: Francisco Costa 🇵🇹

RW: Mario Sostarić 🇭🇷

LP: Johannes Golla 🇩🇪

GK: Andreas Wolff 🇩🇪

BD: Salvador Salvador 🇵🇹

YP: Francisco Costa 🇵🇹

MVP: Mathias Gidsel 🇩🇰 pic.twitter.com/cmMQFx4KbX — EHF EURO (@EHFEURO) February 1, 2026

Na crti je Nijemac Johannes Golla, a Nijemci imaju predstavnika i među vratnicama, to je Andreas Wolff. Najbolji branič je Salvador Salvador iz Portugala kao i mladi igrač prvenstva Francisco Costa. MVP prvenstva je Danac Mathias Gidsel.

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija