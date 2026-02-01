Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka" /> Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka" /> Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka" />
ALL-STAR /

EHF objavio momčad prvenstva: Je li Hrvatskoj učinjena nepravda?

EHF objavio momčad prvenstva: Je li Hrvatskoj učinjena nepravda?
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Za broncu se bore Island i Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka

1.2.2026.
14:10
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Posljednji je dan Europskog prvenstva u rukometu. Ostalo je doznati kako će biti podijeljene medalje. Za broncu se bore Island i Hrvatska, a u finalu su Danska i Njemačka

EHF je uoči posljednje dvije utakmice objavio najbolju momčad prvenstva. U sedmorci prvenstva samo je jedan hrvatski reprezentativac. To je Mario Šoštarić na desnom krilu. Mario je zabio 28 golova iz 34 pokušaja na prvenstvu. Na lijevom krilu je Norvežanin August Pedersen, lijevi bek je Simon Pytlick, centralno je Gisli Kristjansson, desni vanjski je Francisco Costa.

 

 

Na crti je Nijemac Johannes Golla, a Nijemci imaju predstavnika i među vratnicama, to je Andreas Wolff. Najbolji branič je Salvador Salvador iz Portugala kao i mladi igrač prvenstva Francisco Costa. MVP prvenstva je Danac Mathias Gidsel.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Mario Šoštarić
komentara
