FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENE U SASTAVU /

Sigurdsson poslao Kuzmanovića na tribinu: Otkrivamo što mu je naš golman rekao

Sigurdsson poslao Kuzmanovića na tribinu: Otkrivamo što mu je naš golman rekao
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Posljednju utakmicu za broncu igrali smo 2016. na Euru u Poljskoj, kada smo ujedno i posljednji put osvojili to odličje

1.2.2026.
14:05
Vehmir Džakmić
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra utakmicu za treće mjesto u Herningu na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, utakmica Island - Hrvatska u 15.15.

Uoči utakmice izbornik Dagur Sigurdsson napravio je jednu promjenu u sastavu. Među vratnice se vraća Dino Slavić umjesto Dominika Kuzmanovića. Kako doznaje naša Ines Goda Forjan, Kuzmanović je rekao da može, da se osjeća okej, ali da je izbornik jutros ipak donio odluku da zbog te viroze napravi promjenu.

Dosad smo na velikoj sceni osvojili pet brončanih medalja, a jednako toliko puta ostali bez njih porazom u utakmici za broncu. Od ukupno 19 utakmica za medalje koje smo odigrali, osam smo ih dobili – tri finala za zlato i pet susreta za broncu.

Na europskim prvenstvima triput smo osvojili broncu (1994., 2012. i 2016.), dok smo u tri navrata poraženi u utakmici za treće mjesto (2004., 2006. i 2014.). Euro smo igrali i tri puta u finalu, no sva tri završila su porazom (2008., 2010. i 2020.).

Posljednju utakmicu za broncu igrali smo 2016. na Euru u Poljskoj, kada smo ujedno i posljednji put osvojili to odličje. Posljednja europska medalja bilo je srebro s Eura 2020., dok smo zadnji poraz u utakmici za broncu doživjeli 2017. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Ukupno gledano, posljednju medalju osvojili smo prošle godine na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dagur SigurdssonDominik Kuzmanović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMJENE U SASTAVU /
Sigurdsson poslao Kuzmanovića na tribinu: Otkrivamo što mu je naš golman rekao