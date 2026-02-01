Sigurdsson poslao Kuzmanovića na tribinu: Otkrivamo što mu je naš golman rekao

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra utakmicu za treće mjesto u Herningu na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, utakmica Island - Hrvatska u 15.15.

Uoči utakmice izbornik Dagur Sigurdsson napravio je jednu promjenu u sastavu. Među vratnice se vraća Dino Slavić umjesto Dominika Kuzmanovića. Kako doznaje naša Ines Goda Forjan, Kuzmanović je rekao da može, da se osjeća okej, ali da je izbornik jutros ipak donio odluku da zbog te viroze napravi promjenu.

Dosad smo na velikoj sceni osvojili pet brončanih medalja, a jednako toliko puta ostali bez njih porazom u utakmici za broncu. Od ukupno 19 utakmica za medalje koje smo odigrali, osam smo ih dobili – tri finala za zlato i pet susreta za broncu.

Na europskim prvenstvima triput smo osvojili broncu (1994., 2012. i 2016.), dok smo u tri navrata poraženi u utakmici za treće mjesto (2004., 2006. i 2014.). Euro smo igrali i tri puta u finalu, no sva tri završila su porazom (2008., 2010. i 2020.).

Posljednju utakmicu za broncu igrali smo 2016. na Euru u Poljskoj, kada smo ujedno i posljednji put osvojili to odličje. Posljednja europska medalja bilo je srebro s Eura 2020., dok smo zadnji poraz u utakmici za broncu doživjeli 2017. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Ukupno gledano, posljednju medalju osvojili smo prošle godine na Svjetskom prvenstvu.

