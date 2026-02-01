'Ne treba zaboraviti Srpsku Krajinu': Sramotni skandal u Gračacu, reagirala Hrvatska

Hrvatska je u nedjelju osudila izjave gradonačelnika Banje Luke koji je nedavno u Gračacu u Hrvatskoj rekao da teritoriji koji su u ratu 1990-tih držali pobunjenih hrvatski Srbi i danas pripadaju njima.

Boraveći u Gračacu u povodu proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" i da "da ova zemlja pripada nama".

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatiljve i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo.

Na Zrinjevcu kažu da se ne smiju iskrivljavati povijesni događaji, uključujući oslobodilačke akcije Oluju i Bljesak kojom su oslobođena područja pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba.

'Sve manjine u Hrvatskoj žive sigurno'

"Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući sprsku, žive sigurno i uživaju zajamčena prava i slobode i to očekujemo i za Hrvate u banjalučkom kraju i u cijeloj Republici Srpskoj", stoji u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO Dodik igra opasnu igru: Zabranili mu politiku na šest godina, a on kreće u novu kampanju