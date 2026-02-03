Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' nije osvojila njegovu pažnju: 'Osjećam se kao fikus'
Neke se djevojke osjećaju izostavljeno i neprimijećeno pa traže savjete ostalih kandidatkinja
Nova pisma stigla su u grčku vilu u kojoj borave kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni', koji gledajte na Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. No, u tim je pozivnicama za spoj ponovno izostalo jedno ime. Ta se djevojka već dulje osjeća potišteno jer ne zna što učiniti da zaplijeni pažnju Gospodina Savršenog.
Savjeti kod bazena: 'Da jurim za njime?'
"Savjetovala sam ti da moraš malo više sebe dati. Da mu ipak pokažeš da se želiš potruditi za njega. Ipak je on tu među 20 žena i nema priliku sa svima provesti vrijeme", kaže jedna od kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni" svoje mišljenje o tome kako okupirati Karlovu pažnju.
"Kako? Da jurim za njime?", pita je njezina sustanarka tražeći konkretniji savjet.
"Nemoj, ispast ćeš glupača", uključuje se Nuša.
"Daj mu prstenje", potpiruje vatru Anastasija bocnuvši tom rečenicom svoju kolegicu.
"Osjećam se kao fikus. Karlo nije sa mnom popričao ni dvije minute", priznaje kandidatkinja, kao i to da čak razmišlja da njezina pažnja ne bude više usmjerena na samo jednog Gospodina Savršenog.
