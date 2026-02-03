Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' nije osvojila njegovu pažnju: 'Osjećam se kao fikus'

Nova pisma stigla su u grčku vilu u kojoj borave kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni', koji gledajte na Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. No, u tim je pozivnicama za spoj ponovno izostalo jedno ime. Ta se djevojka već dulje osjeća potišteno jer ne zna što učiniti da zaplijeni pažnju Gospodina Savršenog.

Foto: Rtl

Savjeti kod bazena: 'Da jurim za njime?'

"Savjetovala sam ti da moraš malo više sebe dati. Da mu ipak pokažeš da se želiš potruditi za njega. Ipak je on tu među 20 žena i nema priliku sa svima provesti vrijeme", kaže jedna od kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni" svoje mišljenje o tome kako okupirati Karlovu pažnju.

"Kako? Da jurim za njime?", pita je njezina sustanarka tražeći konkretniji savjet.

"Nemoj, ispast ćeš glupača", uključuje se Nuša.

Foto: Rtl

"Daj mu prstenje", potpiruje vatru Anastasija bocnuvši tom rečenicom svoju kolegicu.

"Osjećam se kao fikus. Karlo nije sa mnom popričao ni dvije minute", priznaje kandidatkinja, kao i to da čak razmišlja da njezina pažnja ne bude više usmjerena na samo jednog Gospodina Savršenog.

Foto: Rtl

Sprema li se veliki obrat, pogledajte odmah u novoj epizodi "Gospodina Savršenog" na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, show "Gospodin Savršeni" pratite i na RTL-u u 21.15!