Osuđene na 40 godina i doživotni zatvor: Jedna je ubila ljubavnika, a druga zarila nož u svekrvu

U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, iza zidova KPZ-a Požarevac, 338 žena izdržava svoje kazne - od onih koje traju tek nekoliko dana, pa sve do kazni dužih od 30 godina. No samo jedna od njih nosi teret najveće kazne ikada izrečene nekoj ženi u Srbiji prije uvođenja doživotnog zatvora - 40 godina zbog teškog ubojstva

Ta je kazna, jedina takva nakon ukidanja smrtne kazne početkom 2000-ih. Pravomoćno je 2022. godine izrečena Mubiri Muhović. Sud u Kragujevcu potvrdio je odluku Višeg suda u Novom Pazaru i kaznio nju i njezina supruga Senada Muhovića identičnim zatvorskim rokovima. Oboje su proglašeni krivima za teško ubojstvo Anela Papića iz Sjenice, počinjeno 23. lipnja 2017. godine.

Sud je utvrdio da je Mubera svog ljubavnika Papića namamila na sastanak da bi ga likvidirala. U šumarku u selu Ponorac, zajedno sa svojim suprugom pretukla ga je tupim predmetom. Obdukcija je kasnije otkrila dvadeset prijeloma na njegovu čelu i zatiljku.

Nakon što su ga usmrtili, tijelo su polili benzinom i zapalili. Potom su otišli u Njemačku da bi se dva tjedna kasnije predali policiji na graničnom prijelazu Horgoš.

Stravično ubojstvo svekrve

Nedavno je isti sud po prvi put u Srbiji jednu ženu osudio na doživotnu kaznu zatvora. Aldina Lakota dobila je tu najstrožu kaznu zbog ubojstva svekrve, koju je, prema presudi, ubola nožem 121 put.

Dok se postupci nastavljaju, iza zidova KPZ Požarevac svakodnevno se isprepliću sudbine žena osuđenih za najteža djela.

Najviše njih služi kazne zbog krađa i teških krađa – 24 posto – dok 22 posto izdržava kazne zbog trgovine drogom. Najbrojnije su osuđenice od 40 do 50 godina, odmah zatim one od 30 do 40.

