Sydney Sweeney stala na kraj glasinama: 'Nikad nisam imala estetske zahvate'
Zvijezda serije "Euforija", Sydney Sweeney, godinama je predmet nagađanja o estetskim korekcijama. Suočena s neprestanim usporedbama svojih fotografija iz djetinjstva s današnjima, glumica je odlučila jednom zauvijek stati na kraj glasinama i jasno poručiti da je njezin izgled potpuno prirodan
U videu za časopis Allure, Sydney Sweeney (28) je u razgovoru s kolegicom Amandom Seyfried (40) dobila priliku razbiti jedan mit o sebi. Bez oklijevanja je odabrala onaj o plastičnoj kirurgiji, koji je prati otkako je stekla svjetsku slavu. "Razbijmo ih sve. Nikad nisam imala estetske zahvate. Toliko se bojim igala, nemate pojma", izjavila je odlučno.
S posebnom frustracijom osvrnula se na kritičare s društvenih mreža. "Ne možete uspoređivati moju fotografiju s 12 godina s onom na kojoj imam 26, uz profesionalnu šminku i rasvjetu! Naravno da ću izgledati drugačije", poručila je, dodavši kako su "svi na društvenim mrežama ludi".
Šaljiva podrška Amande Seyfried
Njezina kolegica iz nadolazećeg filma "The Housemaid", Amanda Seyfried, na to se nadovezala u šaljivom tonu, rekavši kako neki zahvati mogu biti "vrlo učinkoviti kad ostarite" te da Sweeney za njih još nema potrebe. Ponudila joj je i podršku ako se ikad odluči na taj korak. "Moraš me nazvati, dat ću ti malo Ativana i bit ćeš uzbuđena", našalila se Seyfried, na što joj je Sweeney uz smijeh obećala: "Zvat ću te." Ova ležerna razmjena mišljenja pokazala je različite poglede na estetske zahvate koji postoje unutar samog Hollywooda.
Ožiljak iz djetinjstva i savjet koji je ignorirala
Sweeney je otkrila i da blaga asimetrija na njezinom licu, koju su neki tumačili kao dokaz operacije, zapravo potječe od nesreće na wakeboardingu u djetinjstvu. Zbog pada je dobila 19 šavova iznad oka. "Zbog toga mi se čini da se jedno oko povlači malo drugačije", objasnila je.
Previše se boji igala
Njezin čvrst stav protiv estetskih zahvata seže daleko u prošlost. U intervjuu za Variety prisjetila se kako joj je sa samo 16 godina rečeno da bi trebala "popraviti lice" botoksom ako želi uspjeti u Hollywoodu. Taj savjet, očito, nije poslušala. "Apsolutno sam prestravljena iglama. Nemam tetovaže. Ništa. Starjet ću dostojanstveno",
