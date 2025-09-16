Evo kada dinamo kreće s prodajom ulaznica derbi i što su poručili navijačima

Ove subote od 17 sati na Poljudu se igra prvi ovosezonski derbi Dinama i Hajduka. Ždrijeb je odlučio da će se dva najveća hrvatska kluba po prvi puta susreti u sedmom kolu SHNL-a, Bijeli i Plavi utakmicu dočekuju na prve dvije pozicije s tim da je Dinamo prvi, a Hajduk drugi, ali samo zbog gol-razlike.

Hajduk je ranije danas objavio kako su rasprodane domaće ulaznice za utakmicu, dok je Dinamo objavio i kada kreće prodaja gostujućih utakmica. U objavi su poslali i posebnu poruku vlastitim navijačima:

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17:00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

"ZAPLAVIMO Split! S obzirom da smo prije nekoliko minuta dobili fizički ulaznice iz Splita, sutra kreće prodaja istih na našem Ticket pointu", objavili su iz kluba na društvenim mrežama pa dodali detalje vezane za prodaju utakmica:

"Cijena ulaznice iznosi 5€. Prodaja za vlasnike godišnjih ulaznica bit će u srijedu, 17. rujna, od 9 do 19 sati. Prodaja za sve ostale navijače bit će u četvrtak, 18. rujna, od 11 do 19 sati. Ulaznice se prodaju isključivo na Ticket pointu."

Najveći hrvatski derbi tako bi trebalo gledati oko 33 tisuće gledatelja s poljudskih tribina.

