Nijedan trener Uniteda nije imao ovako loš učinak, ali Amorima neće smijeniti barem 44 dana, evo zašto

Foto: Profimedia

Amorim je potpisao ugovor s mančesterskim klubom na dvije i pol godine

17.9.2025.
9:12
Sportski.net
Profimedia
Ruben Amorim potpisao je najgori početak sezone Manchester Uniteda od 1992. Crveni su vragovi u prva četiri kola Premier lige upisali tek četiri boda. Pobijedili su tek Burnley doma i to teškom mukom jedanaestercem u sudačkoj nadoknadi. 

Remizirali su s Fulhamom i izgubili od Arsenala i Manchester Cityja, a tu se potkralo i ispadanje od četvrtoligaša Grimsbyja u Liga kupu. Ipak, Ruben Amorim gotovo će sigurno ostati na klupi barem do prvog dana studenog (11. mjeseca) jer, kako piše Daily Mail, u suprotnom bi mu United morao isplatiti 12 milijuna funti otpremnine. 

Najslabiji učinak od Drugog svjetskog rata

Amorim je potpisao ugovor s mančesterskim klubom na dvije i pol godine, a u ugovoru stoji da ako dobije otkaz unutar prve godine ugovora, otpremnina iznosi spomenutih 12 milijuna, a nešto bi dobio i njegov stožer. Od kada je Amorim stigao, United je upisao ukupno 31 bod Premier ligi u jednako toliko utakmica, što je najmanje od svih trenutnih premijerligaša. 

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

Dodatno, od Drugog svjetskog rata, niti jedan trener Uniteda nije imao tako nizak postotak pobjeda, 36,2 posto, 17 pobjeda u 47 utakmica u svim natjecanjima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'

Ruben AmorimManchester UnitedPremier Liga
