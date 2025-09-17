Nijedan trener Uniteda nije imao ovako loš učinak, ali Amorima neće smijeniti barem 44 dana, evo zašto

Ruben Amorim potpisao je najgori početak sezone Manchester Uniteda od 1992. Crveni su vragovi u prva četiri kola Premier lige upisali tek četiri boda. Pobijedili su tek Burnley doma i to teškom mukom jedanaestercem u sudačkoj nadoknadi.

Remizirali su s Fulhamom i izgubili od Arsenala i Manchester Cityja, a tu se potkralo i ispadanje od četvrtoligaša Grimsbyja u Liga kupu. Ipak, Ruben Amorim gotovo će sigurno ostati na klupi barem do prvog dana studenog (11. mjeseca) jer, kako piše Daily Mail, u suprotnom bi mu United morao isplatiti 12 milijuna funti otpremnine.

Najslabiji učinak od Drugog svjetskog rata

Amorim je potpisao ugovor s mančesterskim klubom na dvije i pol godine, a u ugovoru stoji da ako dobije otkaz unutar prve godine ugovora, otpremnina iznosi spomenutih 12 milijuna, a nešto bi dobio i njegov stožer. Od kada je Amorim stigao, United je upisao ukupno 31 bod Premier ligi u jednako toliko utakmica, što je najmanje od svih trenutnih premijerligaša.

Dodatno, od Drugog svjetskog rata, niti jedan trener Uniteda nije imao tako nizak postotak pobjeda, 36,2 posto, 17 pobjeda u 47 utakmica u svim natjecanjima.

