Tudor nakon remija s Kovačevim Dortmundom: 'Primamo previše, ali zabijamo još više'

Već mi je dosta ovakvih utakmica, kazao je sa smiješkom Juventusov trener Igor Tudor nakon što je torinska "Stara dama" odigrala 4-4 protiv Borussie Dortmund, koju vodi Niko Kovač, na otvaranju nove sezone Lige prvaka.

Tudor na koncu može biti zadovoljniji od Kovača jer je njegova momčad iščupala remi premda je u trećoj minuti nadoknade gubila sa 2-4.

Prije nekoliko dana Juve je u prvenstvu pobijedio Inter sa 4-3, nakon što su gosti vodili 3-2, a sada je odigrao 4-4 protiv njemačkog velikana.

"Već mi je dosta ovakvih utakmica," kazao je Tudor na Sky Sport Italia.

"U nogometu nikad nije gotovo, i dobro smo učinili što smo vjerovali u sebe do kraja. Dečki su dali sve od sebe protiv Borussije Dortmund, koja je stvarno jaka momčad. Međutim, primamo previše golova, barem i puno zabijamo, ali ne možemo ovako nastaviti. Bilo je jako teško u drugom poluvremenu održati razinu energije tri dana nakon nevjerojatno teške utakmice.," kazao je.

Zanimljivo, nakon skromnog prvog dijela, svih osam golova je palo u nastavku.

"Imali smo veliko srce, oni koji su ušli s klupe ponovno su napravili razliku, kao što su to činili u sve četiri utakmice do sada. Borussia Dortmund ima sjajne individualne talente u svakom području, imali smo problema s gubitkom intenziteta, ali opasni smo svaki put kad napadamo. Primili smo golove prejeftino, bile su to situacije koje smo mogli izbjeći. Na kraju, individualna kvaliteta je odlučujuća u nogometu, poput gola Kenana Yildiza koji je došao niotkuda," dodao je.

Junak domaćeg sastava bio je Dušan Vlahović koji je ušao s klupe, postigavši ​​dva gola uz asistenciju za 4-4.

"Rekao sam prije početka utakmice da kada igrate svaka tri dana i imate pet zamjena, nema igrača prvog izbora, svi su važni. Utakmice se obično odlučuju u završnoj fazi, tako da zamjene postaju ključne," primijetio je Tudor.

"Iskreno mislim da večeras nismo mogli učiniti više, tako da sam zadovoljan zbog toga," zaključio je.

S druge strane usprkos bodu osvojenom na neugodnom terenu, Kovač će razočarano napustiti Torino.

"Bilo je stresno. Moram pohvaliti momčad što je tako igrala pred zaista strastvenom publikom, što je odigrala tako dobro prvo poluvrijeme. Nismo puno stvorili u napadu, ali smo kontrolirali igru. Prije drugog poluvremena rekli smo: Moramo više ući u posljednju trećinu i imati neke udarce na gol. Dečki su odradili odličan posao. Posljednje četiri minute nisu bile dobre. To je ono što toliko boli. Ali u svakom slučaju pohvale dečkima," kazao je hrvatski stručnjak.

"Na ovoj razini ne smijete griješiti," kazao je Kovač u mikrofona Primea.

Osvrnuo se i na trenutak iz 86. minute kada su se Bensebaini i Guirassy posvađali oko toga tko će izvesti jedanaesterac. Na kraju je pucao Bensebaini i pogodio.

"Bilo je jasno definirano tko će pucati. Razumijem da Serhou želi zabiti jer je imao priliku, ali nije trebao pucati, objasnio je trener BVB-a.

Navodno se poredak izvođača promijenio nakon što je Guirassy promašio penal u remiju 3-3 protiv FC St. Paulija. Od jedanaest penala koje je Bensebaini izveo u svojoj karijeri za Mönchengladbach, BVB i alžirsku reprezentaciju, nije promašio niti jedan.

