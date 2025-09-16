Carvajal ponovno zgrozio udaranjem: Peljto tek nakon VAR intervencije pokazao crveni

Real je na otvaranju nove sezone Lige prvaka uz puno muke, preokretom i s dva pogođena jedanaesterca pobijedio pred svojim navijačima Marseille s 2-1.

Na Santiago Bernabeu šok je uslijedio u 22. minuti, Weah je matirao Courtoisa i doveo Marseille u vodstvo. Real se ipak relativno brzo vratio iz rezultatskog minusa. Nakon prekršaja na Rodrygu dosuđen je jedanaesterac, a Mbappe je u 28. minuti s bijele točke pogodio za 1-1.

Mučio se Real kako slomiti suparnika i doći do tri boda, a sve je po Madriđane postalo još teže od 72. minute jer je zbog nesportskog poteza isključen Dani Carvajal. No, u 81. minuti je dosuđen novi jedanaesterac za Real, a Mbappe je još jednom pogodio, ovaj put za 2-1. Do kraja su Madriđani nekako uspjeli sačuvati minimalnu prednost.

Izuzmemo li penale, nakon utakmice najviše se priča o crvenom kartonu Carvajala. Poznati prgavi 33-godišnji Španjolac je udario glavom protivničkog golmana Gerónima Rullija, što nije promaklo sucima u VAR sobi. Nakon što je glavni sudac Irfan Peljto iz BiH pregledao snimku, izvukao je crveni karton. Situaciju pogledajte OVDJE.

