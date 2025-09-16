Velike vijesti za navijače Redsa: Trener najavio debi napadača od 150 milijuna eura

Trener Liverpoola Arne Slot uvrstio je švedskog napadača Alexandera Isaka u momčad za dvoboj prvog kola Lige prvaka na Anfieldu protiv madridskog Atletica, u srijedu od 21 sat.

„Gotovo sigurno neće zaigrati od početka, ali je isto tako vjerojatno da bi Isak mogao debitirati u našem klubu ove srijede“, najavio je Slot.

Ovog ljeta je 25-godišnji Isak u rekordnom transferu za engleske prilike napustio Newcastle i došao u Liverpool, u transferu vrijednom 150 milijuna eura plus određeni bonusi. U svađi se Isak oprostio s Newcastleom gdje nije želio nastaviti karijeru. Samostalno je trenirao i dogovor dvaju klubova je dočekao na samom kraju prijelaznog roka.

Tijekom ove sezone Isak je odigrao samo jednu utakmicu, za švedsku reprezentaciju protiv Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Prošle sezone Isak je bio najbolji igrač Newcastlea kojeg je vodio do naslova pobjednika u Liga kupu. S 23 pogotka je bio drugi strijelac Premier lige, imao je šest golova manje od najboljeg strijelca, njegovog sadašnjeg suigrača Mohameda Salaha.

