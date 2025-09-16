Alexander-Arnold se ozlijedio nakon samo tri minute: Uhvatila ga lože prije gostovanja na Anfieldu

Real je na otvaranju nove sezone Lige prvaka uz puno muke, preokretom i s dva pogođena jedanaesterca pobijedio pred svojim navijačima Marseille s 2-1.

Prvi znak nevolje dogodio se već u trećoj minuti utakmice kada se Trent Alexander-Arnold uhvatio za mišić i pao na travu. Izgledalo je kao dobro poznata stražnja loža, no još uvijek nema potvrde.

Nekadašnji igrač Liverpoola bi tako mogao dugo izbivati s terena, a zanimljivo s Realom je morao na Anfield u u četvrtom kolu skupie Lige prvaka koje je na rasporedu 4. studenog. Ukoliko se radi o ozbiljnijoj ozljedi kako i izgleda na prvu, Trent će tako propustiti bolno suočavanje s Kopom na Anfieldu.

U međuvremenu će propustiti i El Madrileño te El Clasico, no budući da za par tjedana tek slavi 27. rođendan, valjda će dobiti i drugih prilika za igranje ovako velikih utakmica.

Na Santiago Bernabeu Marseille je poveo u 22. minuti kada je Weah matirao Courtoisa. Real se ipak relativno brzo vratio iz rezultatskog minusa. Nakon prekršaja na Rodrygu dosuđen je jedanaesterac, a Mbappe je u 28. minuti s bijele točke pogodio za 1-1.

Mučio se Real kako slomiti suparnika i doći do tri boda, a sve je po Madriđane postalo još teže od 72. minute jer je zbog nesportskog poteza isključen Carvajal. No, u 81. minuti je dosuđen novi jedanaesterac za Real, a Mbappe je još jednom pogodio, ovaj put za 2-1. Do kraja su Madriđani nekako uspjeli sačuvati minimalnu prednost.

