Golijada Kovača i Tudora tek druga takva u povijesti Lige prvaka, neslavni rekord je postavio Dinamo

Borussia Dortmund i Juventus u Torinu su u prvom kolu nove sezone Lige prvaka odigrali 4-4, nakon što je na poluvremenu bilo 0-0.

To je tek druga utakmica u povijesti Lige prvaka u kojoj je postignuto osam golova u drugom poluvremenu, a prve se nažalost svi još uvijek sjećamo.

Bilo je to prije samo jedan dan manje od pune godine dana, u Munchenu 17. rujna 2024. godine kada je Dinamo stradao kod Bayerna 9-2.

8 - The match between Juventus and Borussia Dortmund is only the second in UEFA Champions League history to feature eight goals scored during the second halves of play, after Bayern Munich vs Dinamo Zagreb on September 2024. Spectacular.#JuveBVB — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 16, 2025

Plavi su tada u 49. preko Ogiware i 50. preko Petkovića smanjili na 3-2 nakon 3-0 na poluvremenu, no zatim su primili još šest komada.

Borussia je na ovoj utakmici povela u 52. kada je odlično s vrha šesnaesterca pucao Adeyemi i pogodio za gostujuće slavlje, a unutar 60 sekundi uslijedila su dva sjajna dalekometna pogotka. Prvo je Kenan Yildiz izjednačio u 64., ali je odmah u idućem napadu Nmecha odlično pogodio i vratio njemački sastav u vodstvo.

Nije se dugo čekalo na odgovor Juventusa, a za 2-2 je strijelac bio Vlahović. No, niti tada torinski sastav nije dugo uživao u remiju. Bliži kut domaćih vrata žestoko je naciljao Yan Couto u 74. minuti, dok je, činilo se, sve bilo zaključeno u 86. kada je dosuđen jedanaesterac za goste, a Bensebaini je pogodio za 4-2.

Još je jednom Juventus imao snage za povratak i to ovaj put iz dva gola minusa. Vlahović je zabio u 93. za 3-4, a potom je u 96. minuti asistirao Kellyju koji je utrčao u suparnički šesnaesterac i kraj uspavane gostujuće obrane glavom zabio za 4-4.

