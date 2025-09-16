Golijada Kovača i Tudora tek druga takva u povijesti Lige prvaka, neslavni rekord je postavio Dinamo
Bilo je to prije samo jedan dan manje od pune godine dana
Borussia Dortmund i Juventus u Torinu su u prvom kolu nove sezone Lige prvaka odigrali 4-4, nakon što je na poluvremenu bilo 0-0.
To je tek druga utakmica u povijesti Lige prvaka u kojoj je postignuto osam golova u drugom poluvremenu, a prve se nažalost svi još uvijek sjećamo.
Bilo je to prije samo jedan dan manje od pune godine dana, u Munchenu 17. rujna 2024. godine kada je Dinamo stradao kod Bayerna 9-2.
Plavi su tada u 49. preko Ogiware i 50. preko Petkovića smanjili na 3-2 nakon 3-0 na poluvremenu, no zatim su primili još šest komada.
Borussia je na ovoj utakmici povela u 52. kada je odlično s vrha šesnaesterca pucao Adeyemi i pogodio za gostujuće slavlje, a unutar 60 sekundi uslijedila su dva sjajna dalekometna pogotka. Prvo je Kenan Yildiz izjednačio u 64., ali je odmah u idućem napadu Nmecha odlično pogodio i vratio njemački sastav u vodstvo.
Nije se dugo čekalo na odgovor Juventusa, a za 2-2 je strijelac bio Vlahović. No, niti tada torinski sastav nije dugo uživao u remiju. Bliži kut domaćih vrata žestoko je naciljao Yan Couto u 74. minuti, dok je, činilo se, sve bilo zaključeno u 86. kada je dosuđen jedanaesterac za goste, a Bensebaini je pogodio za 4-2.
Još je jednom Juventus imao snage za povratak i to ovaj put iz dva gola minusa. Vlahović je zabio u 93. za 3-4, a potom je u 96. minuti asistirao Kellyju koji je utrčao u suparnički šesnaesterac i kraj uspavane gostujuće obrane glavom zabio za 4-4.
