Real pobijedio nakon izrazito spornih penala: Čak i u Španjolskoj tvrde da je Peljto pogurao Kraljeve

Real je na otvaranju nove sezone Lige prvaka preokretom i s dva penala pobijedio pred svojim navijačima Marseille 2-1.

Na Santiago Bernabeu šok je uslijedio u 22. minuti, Weah je matirao Courtoisa i doveo Marseille u vodstvo. Real se ipak relativno brzo vratio iz rezultatskog minusa. Nakon prekršaja na Rodrygu dosuđen je jedanaesterac, a Mbappe je u 28. minuti s bijele točke pogodio za 1-1.

Mučio se Real kako slomiti suparnika i doći do tri boda, a sve je po Madriđane postalo još teže od 72. minute jer je zbog nesportskog poteza isključen Dani Carvajal. No, u 81. minuti je dosuđen novi jedanaesterac za Real, a Mbappe je još jednom pogodio, ovaj put za 2-1. Do kraja su Madriđani nekako uspjeli sačuvati minimalnu prednost.

Osim o crvenom kartonu, najviše se nakon utakmice pričao o penalima za Real. Već je prvi po mnogima jako sumnjiv i nije trebao biti, a oko drugog velika većina komentatora ne može vjerovati. Situaciju za prvi penal pogledajte OVDJE, a za drugi OVDJE.

Bivši španjolski sudac, a danas analitičar za Radio Marcu, Perez Burrull, tvrdi kako je Peljto oštetio Francuze.

"Po mom mišljenju, penal nije bio ispravno dosuđen jer se radilo o prirodnom pokretu ruke. Igrač se bacio na tlo, nije imao namjeru rukom dirati loptu", smatra Burrull.

Iako su igrači Marseillea žestoko prosvjedovali, Peljto nije promijenio odluku.

S druge pak strane, bila je i sumnjiva situacija u šesnaestercu Reala na koju Peljto nije ni trepnuo. Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

