Benfica u šoku: Trener smijenjen nakon debakla, Mourinho blizu povratka u domovinu

Veliko iznenađenje u Ligi prvaka označilo je kraj još jedne trenerske epizode u Benfici. Portugalski velikan ispao je iz Europe nakon šokantnog preokreta momčadi Qarabaga iz Azerbajdžana, koja je nadoknadila 0:2 i slavila s 3:2 – pobjeda koja je izazvala pravi potres u Lisabonu.

Trener Bruno Lage platio je najveću cijenu, predsjednik Rui Costa nije oklijevao te je neposredno nakon utakmice objavio da Benfica mijenja trenera. Lageu je ovo drugi put da odlazi s klupe Benfice, nakon što je već jednom smijenjen 2020. godine pod tadašnjim predsjednikom Luisom Filipeom Vieirom.

Prema pisanju uglednog portugalskog dnevnika O Jogo, prvi na listi želja za klupu je nitko drugi nego Jose Mourinho. Legendarni portugalski stručnjak navodno je već kontaktiran, a Benfica se nada kako bi njegova karizma i iskustvo mogli ponovno pokrenuti ekipu.

Ova trenerska smjena mogla bi utjecati i na hrvatskog napadača Franju Ivanovića, koji je dobio posljednjih 20-ak minuta u utakmici protiv Qarabaga. Ivanović je stigao upravo pod Lageovim vodstvom, a poznato je koliko treneri često preferiraju "svoje" igrače. U tom kontekstu, dolazak Mourinha mogao bi značiti novi izazov za hrvatskog mladog reprezentativca.

Ipak, Franjo se polako prilagođava životu u Portugalu i sve više ulazi u ritam i kontekst prve momčadi. Njegov status u klubu sada će uvelike ovisiti o tome tko sjeda na klupu i kakvu će viziju imati novi trener. A ako je to zaista Mourinho onda nas čeka zanimljiv razvoj priče.

Pogledajte video: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'