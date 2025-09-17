Tudor i Kovač već su sudjelovali u ovakvom trileru Lige prvaka, postigli su i pogodak

Juventus i Borussia Dortmund pružili su u prvom kolu Lige prvaka možda i utakmicu sezone. Nakon 0:0 na poluvremenu, u drugom poluvremenu palo je čak osam golova, a Tudorov Juventus je u sudačkoj nadoknadi stigao od 2:4 do 4:4.

Zanimljivo, bila je to peta utakmica u Ligi prvaka koja je završila tim rezultatom, a u četrdeset posto utakmice, odnosno u dvije od tih pet su sudjelovali Niko Kovač i Igor Tudor. Sinoć su bili na klupama ekipa, a prije 25 godina, 13. rujna 2000. sudjelovali su u utakmici HSV-a i Juventusa koja je završila 4:4.

Kada su Tudor i Kovač na suprotnim stranama, utakmica se ne propušta

Da stvar bude još zanimljivija, Tudor i Kovač nisu samo sudjelovali u toj utakmici, nego su i postigli pogodak. U prvom kolu grupne faze u Hamburgu je Tudor zabio u 6. minuti za vodstvo Juventusa, Yeboah je izjednačio u 17., a Juve je otišao na poluvrijeme s prednošću golom Inzaghija.

Pippo je zabio i u 52. minuti, a na 4:3 su okrenuli Mahdavikia, Butt i Niko Kovač. Pippo Inzaghi je u 88. minuti zabio za konačnih 4:4.

Skoro u dan, 25 godina kasnije Tudor i Kovač su nam opet priredili utakmicu za pamćenje o kojoj svi pričaju.

