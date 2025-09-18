Tko je Kirkova prijateljica koja kreće u rat s Brigitte Macron? Ove izjave šokirale su javnost

Candace Owens (36) američka je konzervativna komentatorica i influencerica poznata po svojim kontroverznim stavovima i oštroj kritici Demokratske stranke. Odrasla je u Stamfordu, gdje je završila srednju školu, a studij novinarstva na Sveučilištu Rhode Island nikada nije dovršila. Karijeru je započela kao pripravnica u časopisu Vogue, a kasnije se zaposlila u privatnoj investicijskoj tvrtki u New Yorku. Širu medijsku pažnju stekla je kroz političke komentare, kampanju “Blexit” i blisku povezanost s Republikanskom strankom i Donaldom Trumpom, ali i Charliem Kirkom čija je bila prijateljica.