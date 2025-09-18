Macron zbog glasina da mu je supruga ustvari muškarac podigao tužbu: 'To je nužno...'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron (47) i njegova supruga Brigitte (72) odlučili su pred američkim sudom reagirati na neutemeljene tvrdnje koje posljednjih godina kruže. Naime, američka desničarska influencerica Candace Owens (36) tvrdi kako Brigitte Macron nije rođena kao žena. Kako piše BBC, u sklopu tužbe za klevetu par će iznijeti brojne materijale i znanstvene dokaze koji potvrđuju kako je Brigitte rođena kao žena.

Njihov odvjetnik Tom Clare izjavio je u BBC-jevom podcastu Fame Under Fire da su glasine koje kruže za Brigitte Macron "duboko uznemirujuće", a za predsjednika predstavljaju ozbiljnu smetnju. Dodao je kako će se pred sudom iznijeti i stručno svjedočenje znanstvene prirode, ne otkrivajući pritom detalje. "Ona je odlučna stati pred sud i iznijeti sve dokaze, bez obzira na nelagodu koju to nosi. Ako je to cijena da se laži zaustave, spremna je podnijeti taj teret", naglasio je Clare.

Jedan od najavljenih dokaza bit će i fotografije Brigitte Macron iz razdoblja trudnoće, koje će, prema riječima odvjetnika, također biti predočene sudu.

Teoriju zavjere kako je Brigitte Macron zapravo rođena kao muškarac posljednjih godina širili su desničarski influenceri, a o tome je među prvima progovorila francuska blogerica Amandine Roy. Ubrzo joj se pridružila i Natache Rey.

Macronovi su već vodili sudsku bitku u Francuskoj, gdje su 2024. dobili tužbu protiv Roy i Rey, no presuda je u žalbi poništena 2025. godine zbog slobode izražavanja. Nakon toga odlučili su pravdu potražiti i u SAD-u.

