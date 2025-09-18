Frontmen Parnog Valjka otkrio neobičan hobi: 'Možda nisam kralj nekretnina, ali...'

Glazbenik Igor Drvenkar (34), pjevač grupe Parni Valjak, na Instagramu je otkrio zanimljiv i nesvakidašnji hobi. Objavio je fotografiju na kojoj u opuštenom, kućnom izdanju sjedi na podu pored čak 12 različitih izdanja popularne društvene igre Monopoly.

"Možda nisam kralj nekretnina, ali na Monopoly ploči imam ozbiljan portfolio. Kad već ne mogu kupiti pola grada, barem mogu na ploči. Trenutačno 12 izdanja i rastemo dalje", napisao je Drvenkar, a njegova objava izazvala je brojne komentare i simpatije pratitelja.

Sve otvoreniji privatni život

Osim hobija, mladi glazbenik posljednjih mjeseci sve češće s javnošću dijeli i privatne trenutke. Njegova partnerica Nora postala je nezaobilazna pratnja na društvenim mrežama, a par objavljuje fotografije koje otkrivaju njihovu bliskost.

Jedna od najljepših vijesti stigla je krajem kolovoza: Igor i Nora očekuju prvo dijete. Na crno-bijelim fotografijama koje je podijelio na Instagramu, par pozira držeći dječje tenisice, dok njihov pas Melody znatiželjno promatra.

"Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao", poručio je Drvenkar tada, na oduševljenje obožavatelja.

