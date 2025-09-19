PRIJE ČETIRI GODINE /

Srpska estrada bila je zavijena u crno: Pogledajte kako su se zvijezde oprostile od Marine Tucaković

Srpska estrada bila je zavijena u crno: Pogledajte kako su se zvijezde oprostile od Marine Tucaković
Foto: Antonio Ahel/pixsell
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na današnji dan prije četiri godine obitelji, prijatelji i kolege oprostili su se od legendarne hitmejkerice Marine Tucaković. Riječ je o autorici brojnih glazbenih hitova, žena koja je surađivala s raznim slavnim izvođačima u bivšoj Jugoslaviji, umrla je u 67. godini. Tri godine prije nego što je preminula otkriven joj je rak dojke koji je kasnije metastazirao na druge organe. U bolnicu je prošli tjedan primljena nakon što se zarazila koronavirusom, a bila je priključena i na respirator. Tucaković je u svojoj karijeri napisala tisuće pjesama, a njene stihove pjevali su Oliver, Magazin, Massimo, Oliver Mandić, Zana, Severina, Mišo Kovač...

U našoj galeriji pogledajte posljednji ispraćaj legendarne Marine Tucaković. 

19.9.2025.
8:36
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
Marina TucakovićSprovodGodišnjica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE ČETIRI GODINE /
Srpska estrada bila je zavijena u crno: Pogledajte kako su se zvijezde oprostile od Marine Tucaković