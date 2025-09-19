Poznati reper šokirao da ima dvije djevojke, sada isplivali novi detalji: S jednom je od srednje škole

Sarajevski reper Amar Hodžić (35), poznat kao Buba Corelli, nedavno je i službeno predstavio svoje dvije partnerice, kada se s obje pojavio na jednom vjenčanju. Još od 2021. godine, kada se saznalo da je u vezi s dvije djevojke, mediji pokušavaju da ga uhvate u njihovom društvu, a u posljednje vrijeme sve češće se mogu vidjeti zajedno na društvenim mrežama, a sada su se doznali novi detalji.

Kako navodi izvor portala Nova, Buba je u vezi s jednom djevojkom još od srednje škole, a prije nekog vremena započeo je i novu vezu – bez prekida s prvom partnericom. Iako među djevojkama postoji određena ljubomora, one mu to ne pokazuju, a Buba često izlazi s obje.

Reper navodno brine o njima i vrlo je darežljiv – obje djevojke nose skupu odjeću, nakit, dizajnerske torbe i ne fali im ništa. "Lijepo je njemu, lijepo je njima. U početku je ljudima ta priča bila čudna, ali sada su se već navikli. Buba igra otvoreno – iskren je prema obje i ništa ne radi iza njihovih leđa. Za razliku od mnogih muškaraca koji varaju i kriju paralelne veze, on sve radi otvoreno i pošteno", rekao je izvor.

