Tko bi je prepoznao? Kristina iz 'Braka na prvu' zapanjila šokantnom transformacijom

Bivša kandidatkinja sociloškog eksperimenta "Brak na prvu" Kristina Grgurić (26) u posljednje vrijeme sve više privlači pažnju zbog velike promjene u izgledu, a sada je fanove iznenadila najnovijom objavom.

Foto: Rtl

Na društvenim mrežama pokazala je koliko se posvetila i fizičkoj i emocionalnoj transformaciji. Promijenila je frizuru – postala je brineta i stavila ekstenzije, a njezina nova figura posebno se ističe – sada se mogu vidjeti i trbušnjaci.

Foto:

Podsjetimo, u showu su je eksperti spojili sa Stjepanom Matićem. Njihov odnos od početka nije bio dobar – bilo je puno napetosti i nesuglasica. Situacija je dodatno eskalirala kada je Stjepan optužio Kristinu i bivšeg kandidata Marka da su imali intiman odnos.

