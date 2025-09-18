CRNA KOSA I TRBUŠNJACI /

Tko bi je prepoznao? Kristina iz 'Braka na prvu' zapanjila šokantnom transformacijom

Foto: RTL

Nakon turbulentnog iskustva u showu, Kristina se potpuno posvetila sebi

18.9.2025.
21:46
Hot.hr
RTL
Bivša kandidatkinja sociloškog eksperimenta "Brak na prvu" Kristina Grgurić (26) u posljednje vrijeme sve više privlači pažnju zbog velike promjene u izgledu, a sada je fanove iznenadila najnovijom objavom.

Foto: Rtl

Na društvenim mrežama pokazala je koliko se posvetila i fizičkoj i emocionalnoj transformaciji. Promijenila je frizuru – postala je brineta i stavila ekstenzije, a njezina nova figura posebno se ističe – sada se mogu vidjeti i trbušnjaci.



Podsjetimo, u showu su je eksperti spojili sa Stjepanom Matićem. Njihov odnos od početka nije bio dobar – bilo je puno napetosti i nesuglasica. Situacija je dodatno eskalirala kada je Stjepan optužio Kristinu i bivšeg kandidata Marka da su imali intiman odnos.

