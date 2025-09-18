Oženio se Keanu Reeves? 'Sudbonosno da' navodno izgovorio na tajnoj lokaciji u Europi

Holivudska zvijezda Keanu Reeves (61) i umjetnica Alexandra Grant (52) navodno su se tajno vjenčali tijekom ljetnog putovanja Europom, prenosi Radar Online, pozivajući se na izvore bliske paru. Iako službene potvrde nema, informacije su izazvale veliko zanimanje javnosti, s obzirom na to koliko par cijeni privatnost i drži svoju vezu podalje od reflektora.

Prema riječima izvora, vjenčanje je bilo intimno i održano u krugu najbližih prijatelja, u skladu s Keanuovim poznatim nenametljivim stilom života. "Alexandra je bila njegova najveća podrška svih ovih godina. Pomogla mu je da zaliječi rane iz prošlosti i pronađe mir," rekao je blizak prijatelj para.

Ljubav koja je rasla podalje od svjetla reflektora

Keanu i Alexandra poznaju se još od 2009. godine, kada su se upoznali na jednoj zabavi. Njihovo prijateljstvo preraslo je u suradnju na knjizi Ode to Happiness, a ljubav su godinama držali podalje od javnosti. Tek su se 2019. godine prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu, potvrdivši da su više od prijatelja.

Iako vode vrlo različite, ali jednako kreativne živote – on na filmskim setovima, a ona u umjetničkim galerijama – zajedno uspješno balansiraju privatno i profesionalno. Kako tvrdi izvor, Keanu redovito traži Alexandrino mišljenje prije nego prihvati nove projekte, dok je ona njegov najveći oslonac u svakodnevnom životu.

Ljubav nakon gubitka

Podsjetimo, 1999. godine Keanu je izgubio tek rođenu kći Avu, a samo dvije godine kasnije i njezinu majku, glumicu Jennifer Syme koja je poginula u prometnoj nesreći. Prijatelji para tvrde da je upravo Alexandra bila osoba koja mu je pomogla pronaći smisao i ravnotežu. "S njom se napokon smije. Opušten je, djeluje sretnije. Ona mu je poput stijene – čvrsta, mirna i tu za njega," rekao je jedan od njih.

