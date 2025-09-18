Zvijezdu 'Sam u kući' otac nemilosrdno tukao i javno ga se odrekao: 'Imam ožiljke od batina'

Američka zvijezda Macaulay Culkin (45), poznat po ulozi u filmu "Sam u kući", nedavno je otvoreno progovorio o godinama nasilja koje je trpio od svog oca. Glumac je otkrio da ga je otac, Christopher Kit Culkin (80), fizički i psihički zlostavljao, zbog čega s njim nije u kontaktu već 30 godina.

"Jedno od mojih najranijih sjećanja na njega bilo je: ‘Kad odrastem, neću biti takav prema svojoj djeci’“, rekao je Macaulay u podcastu pod nazivom "Sibling Revelry". Culkin je svog oca opisao kao „čudovište“ te je priznao da su s dolaskom slave i novca stvari postale još gore. „Bio je nasilan, fizički i psihički. Mogao bih vam pokazati sve svoje ožiljke da želim“, iskreno je priznao.

Christopher Culkin nije detaljnije komentirao optužbe, no 2016. godine je za Daily Mail poslao jasnu poruku: „Macaulay više nije moj sin.“

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Macaulay je filmsku karijeru započeo s četiri godine, a ulogu Kevina McCallistera u filmu "Sam u kući" dobio je s deset godina. Svojom briljantnom glumom postao je globalna zvijezda, no kako je odrastao, karijera mu nije išla onako kako se očekivalo, što ga je odvelo u poroke – drogu i alkohol, što se vidjelo i na njegovom izgledu. Danas je u braku s glumicom Brendi Song (46), s kojom ima dvojicu sinova, Carsona (2) i Dakotu (4) kojima je dao imena po svojim preminulim sestrama.

