Zvijezda serije 'Uvod u anatomiju' preminula u stravičnoj nesreći

Glumac i fotograf Brad Everett Young preminuo je u prometnoj nesreći u Los Angelesu. Imao je 46. godina. Nesreća se dogodila na autocesti 134, kada je Bradov automobil udarilo drugo vozilo iz suprotnog smjera. Brad je preminuo na mjestu nesreće, dok je drugi vozač prebačen u bolnicu, prenosi DailyMail.

Brad je glumio u poznatim serijama kao što su Grey's Anatomy, Boy Meets World i Charlie's Angels. Posljednjih godina radio je kao fotograf. Radio je za poznate časopise poput The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People i Variety. Fotografirao je zvijezde poput Sarah Michelle Gellar i Davida Harboura, kao i glumce iz sapunica poput Days Of Our Lives i General Hospital.

Brad je počeo glumiti 1990-ih i imao je manje uloge u serijama poput Boy Meets World, Felicity, Grey's Anatomy i Numbers. Također se pojavio u filmovima Love & Basketball, Charlie's Angels i Jurassic Park III. Njegov predstavnik istaknuo je i organizaciju Dream Loud Official koju je Brad osnovao. Cilj te organizacije je vraćanje i očuvanje glazbenih i umjetničkih programa u školama diljem SAD-a. „Brad je živio svoju misiju – održavati kreativnost živom, a njegova će ostavština nastaviti kroz Dream Loud Official,“ rekao je Paul Christensen.

Ovaj glumac je rođen u Virginiji, a u Los Angeles je došao s planom da studira medicinu. No, odlučio je ipak krenuti glumačkim putem. „L.A. je bilo mjesto gdje sam mogao donijeti takvu odluku, s mnoštvom prilika za posao,“ rekao je u intervjuu za američke medije iz 2015. godine.

