Od SAD-a do Dubrovnika: Snimanje finalne sezone Outer Banksa u Hrvatskoj kreće krajem listopada

Peta i posljednja sezona popularne tinejdžerske serije "Outer Banks" snimat će se u Dubrovniku, doznaje portal Dubrovniknet. Snimanja će trajati od kraja listopada do sredine studenog, a kreatori serije obećavaju da će ovo poglavlje biti najuzbudljivije do sada.

Scenaristi Shannon Burke, Josh Pate i Jonas Pate podsjetili su kako je serija nastala inspiracijom fotografije tinejdžera na plaži u sumrak i kako je priča o četvero prijatelja postala pet sezona avantura, potrage za blagom i prijateljstva. ''S malo tuge, ali i puno uzbuđenja okrećemo se finalnoj sezoni, u kojoj želimo završiti priču onako kako smo zamislili prije mnogo godina. Vjerujemo da će peta biti najbolja“, poručili su.

Ako niste znali, Outer Banks je tinejdžerska serija koja spaja avanturu, misterij i romansu. Radnja prati grupu prijatelja iz Sjeverne Karoline, poznatih kao Pogues, koji tijekom ljeta kreću u potragu za blagom povezanom s nestankom oca jednog od njih. Serija je prepuna napetih obrata – od sukoba s bogatijim vršnjacima (Kooks), preko skrivenih tajni i zabranjenih ljubavi, do opasnih kriminalnih spletki.

Velika popularnost serije, posebno među mlađom publikom, sugerira da bi dolazak filmske ekipe u Dubrovnik mogao dodatno privući posjetitelje u grad, koji je već bio domaćin snimanja svjetskog hita Igra prijestolja.

