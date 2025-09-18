Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' sitno broje do svadbe: 'Ja sam više pod stresom'

Bivši kandidati sedme sezone popularnog showa "Život na vagi", Silvija Temšić i Mislav Vlašić, zaručili su se prošlog ljeta – točno godinu dana nakon što su se upoznali na snimanju. Njihova ljubavna priča započela je svega desetak dana nakon ulaska u emisiju, a ubrzo su shvatili da su jedno za drugo. Zaruke su bile prirodan nastavak njihove veze, a sada su otkrili i datum vjenčanja.

"Pripremamo se za vjenčanje koje će biti 27. rujna 2025. Salu smo odabrali u okolici Zagreba pa da bude na pola puta mojoj obitelji, kao i Mislavovoj. Radi se o istočnom dijelu Zagreba", rekla je Silvija za RTL.hr te dodala da su već dogovorili sve – od sale, benda i cvjećarke, do fotografa.

"Prstene smo dali izraditi. Vjenčanicu mi je kupila mama, još ću samo pred kraj otići kod krojačice da je preradimo, a Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja", otkrila je.

'Želimo održati tradiciju'

Dodala je kako su oboje vrlo tradicionalni te da će vjenčanje biti u tom duhu.

"Želimo održati tradiciju. Bit će okupljanje i kod mene i kod njega, on će onda doći do mene, a poslije crkve idemo u salu", rekla je za RTL.hr.

Iako je organizacija vjenčanja u početku izazvala stres, Silvija kaže da joj je Mislav bio velika podrška.

"Kad smo krenuli u to, ja sam više bila pod stresom, ali uspio me smiriti i reći da ja ne slažem svadbu sama nego da smo zajedno u tome i da će on pomoći. Što god da se događa, da je na raspolaganju", rekla je.

Do vjenčanja planiraju dodatno poraditi na svom zdravlju.

"I dalje kod kuće kuhamo. Trebali bi ubaciti malo više aktivnosti, ali krenut ćemo i s time. Mislav je krenuo na padel, a ja se veselim plesnom tečaju kojeg ćemo pohađati zbog vjenčanja", zaključila je za RTL.hr.

