Evo kako je 'kninska kraljica' izgledala kada je prije deset godina ušetala u Sabor

Bivša političarka Josipa Pleslić ex Rimac (45) svoju karijeru počela je graditi u Kninu, a kroz godine je stigla do samog vrha HDZ-a. Na današnji dan prije 10 godina, Josipa je prisegnula u Saboru te postala zastupnica.

No, posljednjih je godina Josipa Pleslić postala je jedno od prepoznatljivijih imena u nizu političkih afera koje su tresle Hrvatsku. Osim političkih afera, godinama je punila stupce i zbog svog raskošnog modnog stila.

Torbice skuplje od plaće

Rimac je u Saboru i na javnim događanjima često nosila torbice s potpisom najpoznatijih svjetskih dizajnera. Posebnu pažnju izazvala je Celine Phantom torba vrijedna oko 2.600 eura, a u njezinoj kolekciji viđeni su i modeli Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Givenchy i Michael Kors.

Osim torbica, rado je birala odjeću poznatih brendova. Nosila je Burberry balonere, elegantne haljine domaće dizajnerice Aleksandre Dojčinović, sakoa i bluze visoke mode, a često je kombinirala i skupe modne dodatke poput Cartier satova i markiranih sunčanih naočala.

U Saboru je bila prepoznatljiva i po visokim potpeticama. Rimac je gotovo uvijek nosila elegantne štikle koje su postale dio njezina imidža.

