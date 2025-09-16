Emmy 2025. dobitnike: glumicu Cristin Milioti i game show Traitors SAD gledajte na Voyo

Cristin Milioti trijumfirala je na dodjeli nagrade Emmy 2025. za najbolju glavnu ulogu u antologijskoj seriji. Glumica talijanskog, belgijskog, slovačkog i irskog porijekla široj je publici najpoznatiija po ulozi u sitcomu 'Kako sam upoznao vašu majku'. A na platformi Voyo Cristin Milioti možete gledati u fantastičnoj, osvježavajućoj time loop komediji 'Palm Springs' u kojoj igra glavnu ulogu.

Najboljim od najboljih proglašen je i reality show The Traitors. To je svjetski poznat reality temeljen na nizozemskom formatu De Verraders. Doživio je uspjeh u svim država u kojima je sniman i emitiran. Zašto? Jer je riječ o nesvakidašnjem realityju - The Traitors je zapravo game show u kojem su natjecatelji podijeljeni na Vjerne i Izdajice. U napetoj misterioznoj igri, koja podsjeća na doba templara, sa zavidnom produkcijom i odličnim voditeljima, u bajkovitim krajolicima i dvorcima, The Traitors je show koji je rijetko tko propustio. 'Traitors SAD', koji gledajte na Voyo, trijumfirao je na dodjeli Emmya i prošle godine, a ove je nastavio svoj uspjeh pod zaštitnim licem voditelja Alana Cumminga.

No, ne računaju se samo pobjede za ovako prestižnu nagradu za televizijske produkcije kakva je Emmy. Biti nominiran znači ući u najuži izbor, među najbolje od najboljih. Zato vam donosimo listu nominiranih glumaca za Emmy 2025. godinu koje možete odmah gledati na platformi Voyo.

Kathy Bates, koja je s nominacijom za seriju 'Matlock' u dobi od 77 godina postala najstarija glumica ikada nominirana u ovoj kategoriji, Emmy nije osvojila. Ali je Oscara za najbolju ulogu u ekranizaciji romana Stephena Kinga 'Misery' koji ne propustite pogledati na platformi Voyo. Koliko je svestrana nezaboravna Kathy Bates, pogledajte i u komediji 'Lajava Buntovnica' na Voyo.

Holivudske legende i njihove nezaboravne uloge

Cate Blanchett, kojoj je ovogodišnji Emmy, iskliznuo iz ruku, gledajte u akcijskoj komediji 'Banditi' i urnebesnom filmu 'Eksplozivni murjaci'. No, ono gdje Blanchett apsolutno riljira je emotivna drama 'Carol' koju gledajte odmah na Voyo. Kao i romantični film 'Putovanje vremenom – put života' koji vas čeka na Voyo.

Colina Farrella na Voyo možete gledati u čak četiri različite uloge. 'Specijalni izvještaj' donosi SF akciju, 'Udovice' kriminalističku napetost, 'Zemlja tigrova' egzotičnu dramu, a 'Ubojstvo svetog jelena' mračna je psihološka priča. Farrela u svim ovim ulogama gledatje na Voyo.

Harrison Ford nominiran je za Emmy kategoriju - sporedna uloga u komediji, a na Voyo ga gledajte u dokumentarnoj seriji 'Godine opasnog življenja' koju su producirali James Cameron i Arnold Schwarzenegger. Riječ je o provoktivnom pristupu temi klimatskih promjena. Da je vrijedna gledanja govori to što je serija nagrađena Emmyjem.

Jake Gyllenhaal ostvario se u ratnoj drami 'Savez' na Voyo, a onda u i posve drukčijoj ulozi u romantičnoj priči 'Ljubav i ostale droge' čime dokazuje svoju svestranost.

Nominirana za Emmy, glumica Michelle Williams, na Voyo glumi u trileru 'Otok Shutter' s Leonardom DiCaprijem. A onda nešto posve različiito - ulogu ima i u urnebesnoj komediji 'Pijani roditelji'. Gledajte je na platformi Voyo.

Javier Bardem je oduševio vrlo ozbiljnom ulogom za koju je nominiran za nagradu Emmy. Do sada smo ga imali prilike gledati u nešto dručijem izdanju u 'Voleći Pabla' u kojem portretira narkobosa Escobara. Bardema na Voyo gledajte i u napetoj španjolskoj drami 'Svi znaju sve' i priči o moći i moralu 'Veliki gazda'.

Petera Sarsgaarda gledajte u akciji 'Noć i dan', vesternu 'Sedmorica veličanstvenih' i trileru 'Voleći Pabla', a sve samo na Voyo.

Za glavnu mušku ulogu u drami za Emmy je nominiran bio Gary Oldman kojeg gledajte u akcijskom filmu 'Hunter Killer'. To je napeta utrka s vremenom, puna eksplozivnih trenutaka, briljantnih strategija i neočekivanih preokreta, a gledati ga možete odmah na Voyo. U trileru 'JFK', nominiramom za čak osam Oscara, redatelj Oliver Stone istražuje ubojstvo predsjednika, a Gary Oldman daje svoj glumački doprinos.

Nove zvijezde i prepoznatljivi glasovi

Američka 26-godišnja glumica i komičarka, Jessica Williams, također je zaradila svoju nominaciju za Emmy. A na platformi Voyo je gledajte u 'Maturanticama', 'Božiću po mjeri' i 'Poslovnom preživljavanju' u kojima osvaja kombinacijom humora i šarma.

Rashida Jones u fimu 'Divlja salsa' donosi ples, strast i romansu Voyo.

Onaj glas koji čujete u animiranom hitu Alvin i vjeverice 3 - to je glumica Jenny Slate – samo na Voyo.

Ruth Negga, kojoj je iz ruku izmaknuo Emmy za sporednu ulogu, na Voyo pratite u SF spektaklu 'Ad Astra' u kojem s Bradom Pittom istražuje ljudske granice.

Karakterne uloge koje ostaju u pamćenju

Parker Posey u filmu Woodyja Allena 'Nerazuman čovjek', na Voyo, otvara pitanja smisla života i ljubavi.

Walton Goggins se pojavljuje kao negativac u kultnom filmu 'Tomb Raideru' i suprotsatvlja se svemoćnoj Lari Croft.

Jasona Isaacsa gledajte na Voyo u nekoliko zavidnih uloga i uspješnih naslova: 'Slobodna zona', 'Smrt Staljina', u hororu 'Lijek za život' i akcijskoj komediji 'Smoking', kroz koje pokazuje svoju raznolikost.

James Marsden igra u 'Nedovršenom poslu' i indie drami 'Ja sam cool' - samo na Voyo.

Adam Scott se našao nominiran za Emmy u istoj kategoriji kao i Gary Oldman, a na Voyo ga ne propustite u hit komediji 'Jacuzzi express 2'.

Sam Rockwell se natjecao za Emmy zbog uloge u megauspjješnoj seriji, a na Voyo ga gledajte u ulogama u trileru 'Čovjek iz sjene' i drami 'Osuda'.

John Turturro je legenda blockbustera Transformeri. Sva tri nastavka gledajte na Voyo. A Turturro igra i u komediji 'Tko je ovdje lud' uz Georgea Clooneya.

Glumica Carrie Coon kotirala je za Emmy za svoju sporednu ulogu u dramskoj seriji. No, jednu od naslovih igra u trileru 'Udovice' na platformi Voyo. U filmu nominiramom za dva Oscara, 'Nestala', Carrie Coon glumi uz Bena Afflecka.

Brian Tyree Henry u filmu 'Udovice' daje snažnu karakternu izvedbu. Ne propustite ga pogledati na platformi Voyo.

Keri Russell je nominirana za ovogodišnji Emmy za glavnu ulogu u drami. Na Voyo je možete gledati u toploj, dirljivoj priči o odrastanju, obiteljskim vezama i pronalaženju vlastitog puta - 'Koze'.

Uzo Aduba u glazbenoj drami 'Ritam' igra mentoricu koja pomaže mladim talentima pronaći svoj glas.

Colman Domingo u hororu 'Candyman' vraća legendarni urbani mit i donosi novu dozu strave. Gledajte ga samo na Voyo.

Ovogodišnji crveni tepih nagrade Emmy je završen. No, svi nominirani i nagrađeni predano rade i dalje - njihova glumačka ostvarenja možete gledati svakog dana cijele godine samo na Voyo!