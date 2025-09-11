Trener Edo iživciran riječima jednog kandidata: ‘Ne radim svoj posao dobro?!’

Na uobičajenom dnevnom treningu, kandidati showa ‘Život na vagi’, koji pratite na platformi Voyo, trude se dodatno motivirati riječima svojih trenera koji misle da pojedinci mogu i moraju više, jer nisu ni blizu dosegnuli svoj maksimum ni na treninzima, a ni izvan njih. Ne zaboravimo kako su svi kandidati prije ulaska u show pregledani u poliklinici Aviva, pod stručnim su vodstvom trenera kineziologa i liječnice nutricionizma. I može biti kontraefektno, pa čak i opasno da stvari rade na svoju ruku. A jedan je od kandidata upravo to odlučio - raditi na svoju ruku, bez konzultacija sa stručnjacima.

Foto: Voyo

Kandidat ‘Života na vagi’ sumnja u proces: ‘Možda bi se trebao konzultirati s nekim jačim igračima’

“Jesi li odustao od hodanja”, pita trener Edo jednog od kandidata u svom timu: “Onda to nije dalo rezultata prvi put, nije dalo rezulltata drugi put, i sad..” Na to mu natjecatelj njegovog tima priopćuje da se odlučio za sasvim drukčiji pristup i metodu kojom misli postići željeni rezultat. “To si se dogovorio s nutricionisticom”, iznenađen je Edo. “Ne, sam sa sobom”, odgovara mu kandidat. “Baš me zanima kako će Martina na to reagirati”, kaže mu Edo jer mu se naravno, ne sviđa, da kandidat radi mimo znanja liječnice nutricionizma u ‘Životu na vagi’.

Foto: Voyo

“Sumnjam malo u proces. Ako neću sedmi, osmi tjedan vidjeti rezultate, već bih mogao malo prestati vjerovati procesu. Možda bi se trebao konzultirati s nekim jačim igračima”, kaže kandidat showa koji je u dva tjedna izgubio 5, 6 kilograma. No, ono što je uslijedilo naljutilo je trenera. “Što će Martina reći?", podsmjehnuo se kandidat, na što je Edo reagirao: “Tako ćeš s**** i po meni da ne radim svoj posao dobro?!”

Foto: Voyo

U procesu mršavljenja, nažalost, ipak nema preskakanja stepenica. Samo trud, rad i sljeđenje uputa stručnog tima 'Života na vagi'