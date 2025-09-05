Veliki povratak regionalne serije 'Tajkun' na platformu Voyo i nikad viđeni nastavak!

Jedna od najuzbudljivijih regionalnih krimidrama, ‘Tajkun’, već je podigla prašinu u javnosti iz više razloga. Prvi je regiji bliska tema – ratno profiterstvo – kojom se serija bavi. Zapažena je i visoka razina produkcije. A kada čujete imena koja su radila na seriji – sve će vam biti jasno. Cijelu prvu sezonu ‘Tajkuna’ gledajte odmah, samo na platformi Voyo. I to u jednom dahu. Jer, 19. rujna Voyo donosi prvi, nikad viđenu, drugu sezonu serije ‘Tajkun’!

Foto: Voyo

Legendarni ‘Bjela’, u glavnoj ulozi, uz poznate hrvatske glumce čije izvedbe nemojte zaobići

Serija ‘Tajkun’, odlično prihvaćena od strane kritičara i gledatelja, donosi neviđeni uvid u život moćnog tajkuna, Vladana Simonovića, kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Bjelogrlić, već poznat po svojim ulogama u Senke nad Balkanom, Južni vetar, Trag divljači i Toma, donosi nevjerojatnu izvedbu u ‘Tajkunu’, portretirajući kompleksnog čovjeka, koji na van djeluje hladno, ali u kojem se u stvarnosti odigravaju snažni unutarnji konflikti. Njegova sposobnost da prenese duboku emocionalnu borbu kroz suzdržane geste i minimalizam u izvedbi čini ovu seriju nezaboravnom.

Foto: Voyo

‘Tajkun’, kojeg gledajte odmah na plattformi Voyo, serija je u kojoj glume i supružnici Tihana Lazović i Branislav Trifunović. Hrvatska glumica Tihana Lazović tumači jednu od ključnih uloga - Kseniju, Vladanovu blisku suradnicu.

Foto: Voyo

Hrvatskog tajkuna, Gorana Dora, utjelovljuje Janko Popović Volarić. Splitska glumica Jelena Đokić u obje sezone serije glumi lik Rade Estrade.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

A druga sezona ‘Tajkuna’ koja ekskluzivno izlazi na platformi Voyo 19. rujna spaja još više renomiranih imena u izvrsnoj regionalnoj suradnji koju bi se gotovo moglo potpisati kao creme de la creme glumačke postave.

Otkrijte mračnu mrežu politike i kriminala u seriji ‘Tajkun’ na Voyo

Napetu krimidramu ‘Tajkun’, koja intrigira prvim kadrovima, potpisuju jedan od najboljih srpskih scenarista, Đorđe Milosavljević, i redatelj Miroslav Terzić.

U središtu radnje serije je Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić), omraženi lik u Srbiji, simbol bogatstva koje je stekao u turbulentnim 90-im godinama. No, iako je nekoć bio neupitan vladar svog carstva, sada ga političari koriste kao alat za jačanje vlastite moći. Napetost doseže vrhunac kada Simonovića pokušaju eliminirati, što ga tjera da sam pokrene istragu o atentatu. Kroz ovaj proces, Simonović se mora suočiti s mračnim dijelovima svoje prošlosti, a svakim korakom otkriva koliko su složeni i opasni ljudi s kojima je sklapanja dogovore kako bi došao do vrha. Svaka epizoda donosi nove misterije, napetosti i otkrića koja će vas zaluditi i natjerati da se još dublje upustite u svijet moći, novca i opasnosti.

Foto: Voyo

Druga, nikad viđena, sezona ‘Tajkuna’ na platformi Voyo 19. rujna – ne propustite!

Napeta prva sezona ‘Tajkuna’ koju možete pogledati u jednom dahu, odmah na platformi Voyo, dobila je svoj nastavak. Nikad u javnosti viđena druga sezona uspješne regionalne serije ‘Tajkun’ od 19. rujna čeka pretplatnike platforme Voyo! Budite i vi prvi koji doznajete što se zbiva u novoj sezoni ‘Tajkuna’, ekskluzivno na Voyo!