Odlazak holivudskog velikana Roberta Redforda

Robert Redford, legendarni glumac, redatelj, producent i zagovornik nezavisnog filma, preminuo je u svojem domu u Sundanceu, Utah, u dobi od 89 godina. Rođen 18. kolovoza 1936. u Kaliforniji, Redford je bio više od samo glumačke ikone. Svijet filma će zasigurno osjetiti veliku prazninu odlaskom velikana.

Foto: Profimedia

Robert Redford - 60 punih godina je glumio i stvarao

Već rano u karijeri Robert Redford je pokazao raznovrsnost — počeci su mu bili u kazalištu, televiziji, a zatim i filmovima. Tijekom šest desetljeća aktivnog djelovanja, Redford je stekao reputaciju “holivudskog zlatnog dečka”, ali i nekoga tko ne odustaje od uloge u filmu zbog samo glamura — njegov izbor projekata često je reflektirao društvene, političke i moralne teme.

Osim glume, Redford se afirmirao kao redatelj, producent i veliki zagovornik nezavisnog filma. Osnovao je Sundance Institute i Sundance Film Festival, platformu koja je omogućila brojnim mladim filmašima da dobiju prostor i publiku.

Bio je i glasovit aktivist — posebice u području zaštite okoliša, ali i u podršci umjetnosti, slobode izražavanja i društvenoj pravdi.

Foto: Profimedia

Bogata glumačka i redateljska ostavština

Iz pregledu nekih od najznačajnijih filmova i projekata jasna je širina i dubina Redfordove umjetničke ostavštine:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) — klasična partnerska uloga uz Paula Newmana.

The Sting (1973) — još jedna suradnja s Newmanom, film koji je postao filmska referenca.

Svi predsjednikovi ljudi (1976) — dramatična i politički nabijen film koji je učvrstio njegov status ozbiljnog glumca.

Obični ljudi (1980) — film koji je Redford režirao i za koji je dobio Oscara za najbolju režiju; redateljska majstorija u prikazu ljudske boli i obiteljskih odnosa.

Jaganjci i lavovi (2007) gledajte na Voyo — film koji je Redford režirao, u kojem glumi i koji donosi političku dramu, propitujući odgovornost i etiku u kontekstu rata, vlasti i akademske institucije.

Pirodno nadaren (1984), Moja Afrika (1985) — primjeri uloga koje su pokazale njegovu sposobnost da balansira između vanjskog šarma i unutarnje kompleksnosti likova.

Zemlja: Jedan čudesan dan (2017) — dokumentarni film BBC Eartha koji prateći tok jednog dana na Zemlji kroz spektar prirodnih prizora koristi Redfordov narativ da oda ljepoti i krhkosti prirodnog svijeta. Dokumentarac gledajte na Voyo.

Robert Redford: 'Posvećen sam istini, a ne popularnosti'

Robert Redford nije bio samo glumac ili redatelj — bio je most između “velikog Hollywooda” i alternativnih glasova. Otvarao je vrata, davao priliku, a često je koristio svoj ugled ne samo za zabavu, nego i da postavi važne pitanja — o moći, o ljubavi, o prirodi, o etici. Njegove riječi koje dočaravaju duh u kojem je živio: 'Posvećen sam istini, a ne popularnosti', sažimaju njegovu sposobnost da odabere puteve koji nisu nužno najlakši, ali jesu iskreni. To su postulati prema kojima je živio i djelovao. I po tome će ga njegova vjerna publika i fimski svijet zasigurno pamtiti.