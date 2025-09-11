Apsolutna senzacija na vaganju: Pogledajte koliko je kilograma izgubila Splićanka Kate!

Najveći od svih izazova, onaj koji izaziva stres, strah, razočaranje, ali i zadovoljstvo, je pred kandidatima - tjedno vaganje. Jer vaga bespoštedno razotkriva u koliko su kandidati showa ‘Život na vagi’, koji pratite na platformi Voyo prije svih, bliže ili dalje od svog cilja - mršavljenja zbog zdravlja. Neki opušteni, drugi razočarani svojim rezultatom - svi su napeti oko brojeva koji će presuditi da netko otiđe poslati kući. Baš nitko ne želi napustiti show jer kandidati ‘Žiota na vagi’ shvaćaju kakva im je prilika na dlanu.

Foto: Voyo

Kate u suzama, treneri i voditeljica presretni – euforija u plavom timu!

Splićanka Kate je došla na red na stane na vagu. Prije toga je podijelila s voditeljicom Antonijom svoje teške trenutke: "Najveća pomoć mi je trebala s malim djetetom i bolesnim roditeljima, no nije je bilo. Prestaneš se nadati, vjerovati u ljude. Sama sam se izvukla nekako iz svega i sada pomažem sama sebe, tuđa pomoć mi i ne treba. Dijete raste, živa je i zdrava i to mi je najvažnije."

Foto: Voyo

No, pomoć stručnog tima ‘Života na vagi’ i njezin ogroman trud, doveli su Kate do senzacionalnog rezultata. Na vagu je stala sa 207,3 kilograma, a s nje je sišla s čak 8,2 kilograma manje! Nakon dugo vremena, Kate ima ispod 200 kilograma i vjeru u sebe: "Dalo mi je vjetar u leđa". Potpuna se euforija prolomila setom ‘Života na vagi’. Emocije nitko nije sakrio, od nevjerice, čuđenja, šoka do suza radosnica same Katarine, uz veliku podršku - gromoglasan pljesak - i njezina, i suparničkog tima.

Foto: Voyo

