Tko kome baca pijesak u oči u ‘Životu na vagi’: ‘Otići ćemo svi kući, nećemo imati ni o čemu pojma’

U devetoj sezoni ‘Života na vagi’ osamnaestero je kandidata koji su došli s velikom voljom da promijene svoj život. No, osim što se moraju fizički aktivirati, nužno je i da izbace loše životne navike. U tome im pomaže cijeli stručni tim “Života na vagi”, showa koji ne propustite od nedjelje do četvrtka na platformi Voyo. Kako bi i nakon izlaska iz showa mogli nastaviti dobrim putem prema zdravlju, moraju naučiti puno toga o sebi, svome tijelu i prehrani. Ono na što nisu toliko računali je suživot sa sedamnaestero nepoznatih ljudi.

Tamara bijesna: ‘Ovo sam mogla i doma!’ Antonija u suzama

Iako je među kandidatima nekoliko kuhara, pripremanje jela za osamnaestero ljudi nije lak posao. A pogotovo kada je riječ o meniju koji do sada nisu konzumirali. Prilikom izazova koji su pred njih stavljeni, kandidati devete sezone ‘Života na vagi’ u startu su pokazali veliko zajedništvo i kolegijalnost. Odbili su i kalkulirati. Ali, nakratko. Jer, prve su nesuglasice uzrokovale povišene tonove. Tamara je bijesna: ‘Ovo sam mogla i doma!’ Antonija joj kontrira. U sve se umiješao i Zvonimir koji ju je ušutkao na što se ona rasplakala. Trener Edo pokušava doznati o čemu je riječ: “Bit će ovo jedna zanimljiva sezona.”

