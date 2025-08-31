Vaša omiljena serija se vratila - 'Sjene prošlosti' gledajte odmah na Voyo!

Svi obožavatelji RTL-ovih 'Sjena prošlosti' - došli ste na svoje! Druga sezona napete serije je tu - gledajte je odmah na platformi Voyo! Prepuna intriga i obrata, nova sezona donosi nove likove, i vraća vam one dobro poznate. Tko će krojiti čiju sudbinu – glavna u tome bi mogla ponovno biti trenutačno najpoznatija domaća televizijska zlica – Marta Novak.

Hoće li u novim epizodama svi dobiti ono što zaslužuju? ? 'Sjene prošlosti' prije svih na Voyo!

Napeta i emotivna serija priča priču o četiri žene čiji su životi isprepleteni događanjima iz djetinjstva. Ljubav prema obitelji i bližnjima, ali i želja za osvetom, moći, manipulacijom, strahom od gubitka - sve su to spone koje ih spajaju, ali i razdvajaju. Savezi među njima grade se i raspadaju kao kule od karata kako se otkrivaju tajne koje ih povezuju. A sada imaju i nastavak – 'Sjene prošlosti' ponovno s vama – seriju pratite 24 sata prije svih, samo na platformi Voyo!

Foto: Voyo

Nova lica u novoj sezoni – što vas sve čeka?

U novoj sezoni 'Sjena prošlosti' produkcijski se tim odmaknuo od turskog predloška pa su nove epizode potpuno originalne. Uz vladaricu svog malog svemira, samoprozvanu kraljica kvarta, moćnu i elegantnu Martu Novak, koju utjelovljuje Jelena Perčin, 'Sjenama prošlosti' pridružuju se i Vanda Winter u ulozi 'zlice' Glorije i Jack Dimich, hrvatski glumac sa holivudskom uspjehom i njujorškom adresom.

Foto: Voyo

Iako svježi u 'Sjenama prošlosti', oboje su dobro znani domaćoj publici. Jacka Dimicha gledatelji imaju prilike gledati i u regionalnim televizijskim uspješnicama koje možete pratiti na platformi Voyo - 'Državni službenik', 'Klan', 'Kalkanski krugovi', 'Beležnica profesora Miškovića'. Sada, Jack Dimich stiže u poznati kvart 'Sjena prošlosti', gdje se pridružio sjajno uigranoj glumačkoj postavi serije, a angažmanu se iznimno veseli.

Foto: Voyo

Jedan od novih likova koji ćete ubrzo upoznati u drugoj sezoni 'Sjena prošlosti' je i misteriozna Glorija, čiji lik donosi poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter. Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo deset godina. Zlica Glorija će u kvartu 'Sjena prošlosti' itekako poremetiti brojne odnose i dinamiku, a s jednim glavnim likom veže je vrlo burna i duboka prošlost.

Foto: Voyo

S kojim – provjerite prije svih u novoj sezoni 'Sjena prošlosti' na platformi Voyo! Nove vas epizode na Voyo čekaju 24 sata prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka, dugoiščekivane 'Sjene prošlosti', pratite i na RTL-u!