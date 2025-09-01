Trener Edo zabrinut oko jedne kandidatkinje ‘Života na vagi’: ‘Moj prvi kontakt s njom je poprilično zastrašujuć’

ŽIVOT NA VAGI  /

Foto: Voyo

I tim ‘Života na vagi’ i liječnici zabrinuti oko jedne od kandidatkinja showa

1.9.2025.
12:27
Hot.hr
Voyo
Među 18-ero kandidata Života na vagi, koji možete pratiti 24 sata prije svih samo na platformi Voyo, ističe se jedna natjecateljica. “Umorim se jako brzo. Brzo se zapušem nakon 20-30 metara”, priznaje i sama, kao i to da ima osjećaj da joj je ovo zadnji vlak za spas. Ni sama nije znala u koliko je lošoj formi, a o liječničkog pregleda strahuje. S razlogom, jer liječnica iz poliklinike Aviva nema dobre vijesti.  

Foto: Voyo

Nova rekorderka svih sezona ‘Života na vagi’ po tjelesnoj masi? 

“Ultrazvuk srca se ne može vidjeti i ne mogu se izmjeriti dimenzije srca” priopćuje kardiologinja dr. Mima Georgijeva svojoj pacijentici zabrinjavajuće rezultate pregleda.  

“Da budem potpuno iskren i otvoren, moj prvi kontakt s njom je poprilično zastrašujuć”, kaže trener Edo iskreno zabrinut i nastavlja: “Vidimo ženu koja ima ozbiljnu tjelesnu masu. Ja se ne bih libio možda reći da je ona jedna od rekorderki u Životu na vagi po svojoj tjelesnoj masi.” 

Foto: Voyo

Što to znači za njezino zdravlje te koliko je stanje ozbiljno, otkriva kardiologinja iz poliklinike Aviva: “Ergometrija je prilično loša. Sa 45 godina ste trebali hodati 9 minuta, tri programa, dakle, tri brzine. Vi ste prvu brzinu othodali jedva minutu i 45 sekundi. Puls je bio 150. A tlak je bio, koliko smo uspjeli izmjeriti jer manžeta nije dovoljno velika: 190/100.” 

Foto: Voyo

Pred stručnim timom ‘Života na vagi’, liječnicima, a najviše pred samom kandidatkinjom je, posve je jasno, iznimno velik izazov. No, ono što bi pozitivan rezultat mogao donijeti - doslovno joj spasiti život - vrijedno je svakog truda. Može li uspjeti, pratite od nedjelje do četvrtka u Životu na vagi na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka 'Život na vagi’ gledajte i na RTL-u.  

